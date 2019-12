Geen eenzame kerst voor Kozemieke: alpaca van de Brugse Poort heeft een vriendje Sabine Van Damme

23 december 2019

15u35 1 Gent De alpaca die sinds eind augustus in de Brugse Poort woont, is niet langer alleen. Sinds kort huppelt er een tweede, donkerder exemplaar rond aan de Reinaertstraat. Kozemieke zal dus niet alleen zitten tijdens de feestdagen.

Alpaca’s zijn kuddedieren, en dus niet geschikt om alleen te zitten. Christiaan D’Halleweyn kocht de eerste alpaca in Kluizen, en liet het beestje los aan zijn garageboxen. Daar staat voldoende onkruid om aan te knabbelen, en Christiaan bouwde ook één van de boxen om tot alpaca-verblijf, maar daarin nog eens een houten huisje met stro om in te schuilen. De tweede alpaca zou in oktober komen, maar is er dus nu pas.

In het begin zorgde de aanwezigheid van het wollige beest voor best wat consternatie. Bezorgde buren belden zelfs de politie en de dienst dierenwelzijn kwam langs, maar omdat het beestje goed verzorgd werd, mocht het gewoon blijven. En nu zijn ze dus met twee. Of er kleine alpaca’s komen in de toekomst, valt nog af te wachten.