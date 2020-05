Geen eenrichtingsstraten voor voetgangers meer Sabine Van Damme

25 mei 2020

18u14 22 Gent De eenrichtingsstraten voor wandelaars in het centrum van Gent zijn al afgeschaft. Dat antwoordde schepen Sofie Bracke (Open Vld) aan partijgenoot Christiaan Van Bignoot. Hij stelde dat dat eenrichtingsverkeer in straten zoals de Mageleinstraat eigenlijk niet nodig is.

“Klopt”, zegt Bracke. “Die maatregelen kwamen er op advies van de Veiligheidsraad, en gingen uit van een grote drukte. Er komt veel volk, maar echt druk is het niet, zo blijkt. Dus hebben we na de eerste zaterdag inderdaad beslist om het eenrichtingsverkeer voor voetgangers in smallere winkelstraten af te voeren. De richtlijn om rechts te lopen blijft uiteraard wél gelden. We bekijken of dat op sommige plaatsen nog beter moet worden aangeduid, bijvoorbeeld door een lijn in het midden van de straat te trekken.”

Dinsdag start overigens een nieuwe promocampagne om de winkeliers een hart onder de riem te steken, en om de Gentenaars ervan te overtuigen dat naar het centrum komen veilig is.