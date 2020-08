Geen Dansen in het Park, wel openluchtcinema Jill Dhondt Sabine Van Damme

18 augustus 2020

17u13 0 Gent Omdat dansen op evenementen nog steeds niet is toegestaan, heeft de organisatie van Dansen In Het Park het festival afgelast. Het weekend zomaar aan zich laten voorbij gaan zagen ze ook niet zitten, dus organiseren ze drie avonden na elkaar openluchtcinema met dansfilms in de kijker.

Moest er geen coronacrisis zijn, dan zou het populaire Dansen In Het Park festival dit weekend plaatsvinden in het Azaleapark. Maar doordat dansen op evenementen nog steeds niet is toegestaan, gaat het festival niet door dit jaar. Het weekend zomaar laten voorbijgaan, zag de organisatie ook niet zitten. Daarom vertonen ze op vrijdag 20, zaterdag 21 en zondag 22 augustus dansfilms in de Copa Drive-In. Copacobana is namelijk van dezelfde organisatie als het Dansen In Het Park festival. Wie zijn heeft in een avondje openluchtcinema kan genieten van Girl, Bajirao Mastani, Happy Feet of Tango Libre in openlucht.

