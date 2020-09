Geen cultuurmarkt dit jaar, wel een gratis brochure voor nieuw seizoen in de maak Sabine Van Damme

03 september 2020

18u13 0 Gent Iedereen heeft last van corona, maar de cultuursector misschien nog het meest van al. Nu valt ook nog eens de jaarlijkse cultuurmarkt op de Kouter weg, niet omdat er geen aanbod is, wel omdat zoiets praktisch niet coronaproof te organiseren is.

Op zaterdag 19 september stond de cultuurmarkt op de Kouter gepland, maar die gaat dus niet door. “Daar zijn meerdere redenen voor”, zegt Ilse Everaert van Uitbureau, “maar niet dat er geen cultureel aanbod is. Alleen is het quasi onmogelijk om de cultuurmarkt coronaproof te organiseren. Je moet praten met mensen, dingen uitleggen, en tegelijk afstand houden en mondmaskers dragen. Bovendien hadden we maar half zoveel inschrijvingen als anders, omdat er nog zoveel beweegt in de sector. Alles moet nu nog worden gepland voor het najaar.”

Brochure

“Geen cultuurmarkt wil echter niet zeggen dat we de sector in de steek laten, integendeel. We werken aan een gratis brochure waarin het aanbod van het komende culturele seizoen zal staan. We hopen die tegen oktober klaar te hebben.”