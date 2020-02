Geen coronaverbod voor Gent – AS Roma en geen Italiaanse supporters in familietribune Sabine Van Damme

25 februari 2020

16u29 2 Gent De voetbalwedstrijd Gent – AS Roma van donderdagavond leeft enorm op de sociale media, en niet alleen omdat fervente supporters ervan overtuigd zijn dat de Italianen te verslaan zijn in de Ghelamco Arena. Heel wat mensen maken zich ook zorgen over het coronavirus. En nee, er worden geen 300 supporters van Roma in de familietribune gedropt.

Terwijl half Europa intussen panikeert over het coronavirus blijven ze bij KAA Gent hun rustige zelve. “We hebben vandaag nog contact gehad met de Italiaanse club, het woord corona is daarbij zelfs niet gevallen”, zegt veiligheidsverantwoordelijke Dirk Piens dinsdag. “Het overgrote deel van de Italiaanse coronabesmettingen is vastgesteld in het noorden van het land, niet in de streek van Rome. Tenzij de Italiaanse overheid plots iets anders zou beslissen, gaat de wedstrijd donderdag dus gewoon door.”

1.300 supporters

Over die wedstrijd – in sommige commentaren al omgedoopt tot ‘KAA Gent – AS Coroma’ – doet overigens nog een hardnekkig maar foutief gerucht de ronde. Er komen 1.300 Italiaanse supporters mee naar Gent, terwijl er in het bezoekersvak maar plaats is voor 1.000 mensen. Onder meer op Facebook wordt nu beweerd dat 300 Italianen in de familietribune worden gedropt. “Klopt niks van”, reageert Piens. “Zoals altijd – en zoals verplicht door UEFA – zullen een honderdtal Italianen in tribune 1 zitten, de rest komt in tribune 3 te zitten. Dat is ook niet nieuw, en als iedereen zijn manieren houdt is dat geen enkel probleem. Er zaten overigens ongeveer evenveel Gent-supporters in de vakken van AS Roma vorige week.”