Geen chips of cola in nieuwe automaat in Brugse Poort, wel cadeautjes Jill Dhondt

12 oktober 2020

17u40 3 Gent Elles de Koe (38) heeft al 5 jaar een cadeauwinkel in Mechelen, maar wou ook graag een filiaal openen in Gent. Een tweede uitgebreide winkel zag ze echter niet zitten, dus koos ze voor een automaat waar je geschenken met één simpele druk op de knop kan afhalen.

Voor Elles is de nieuwe automaat in de Groendreef een soort van mini-buurtwinkel. “Zonder chips of cola maar wel met kaartjes, magneten, regenjassen, sleutelhangers, mondmaskers, kousen, zeep, boekjes en oorbellen”, zegt ze. “Dat is het huidige aanbod, wat er precies in zit verandert regelmatig. Elke maand zit er ook een kleine collectie in van een andere buurtbewoner. Die krijgt dan een maand één rijtje om te vullen. De enige voorwaarde: de spullen moeten handgemaakt zijn en passen qua formaat.”

De automaat is bruikbaar tussen 15 en 22 uur. Ervoor en erna staat de machine aan, maar dan is ze niet meer bereikbaar omdat ze op de site van Treck Hostel staat. “Die werken momentel nog met corona-openingsuren. Later zal de poort weer langer openblijven, waardoor de automaat langer toegankelijk zal zijn. Wie echter een vraag heeft, kan altijd een mailtje sturen. Laatst was er een meisje dat graag oorbellen wou, maar ze wou specifiek het paar dat achteraan het rijtje zat. Geen probleem, heb ik haar gezegd, dan zet ik dat paar gewoon vooraan de volgende keer dat ik naar Gent komt.”

Automaat Venderelles, Groendreef 51, Gent.