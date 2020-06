Geen ‘5 voor 12’ meer op het postgebouw: “Horeca stelde steunactie wel op prijs”

Erik De Troyer

09 juni 2020

18u00 0 Gent De klok op het oude postgebouw aan de Korenmarkt loopt weer juist.

De voorbije week stond de klok op 5 voor 12, een symbolische actie van eigenaar Geert De Paepe om de horeca te steunen. Vandaag werd de klok dan toch weer op het correcte uur gezet. “Burgemeester De Clercq heeft mij opgebeld met de vraag om de stekker terug in te steken. Dat heb ik dan ook meteen gedaan”, zegt De Paepe. “De horeca in hartje Gent stelde de actie in elk geval wel op prijs.”