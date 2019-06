Gedetineerde krijgt drie maanden extra cel na aanval op cipier Sam Ooghe

28 juni 2019

11u18 0 Gent Een gevangene in de Nieuwe Wandeling in Gent, moet drie maanden extra brommen omdat hij een cipier aanviel. Hij sloeg de man meermaals in het gezicht.

De feiten dateren inmiddels van eind 2016. Toen kreeg de gedetineerde, die nog steeds in de gevangenis zit, slecht nieuws te horen in zijn cel. Daarop sloegen de stoppen door. Hij spuwde een cipier in het gezicht, een collega kreeg meerdere slagen te verwerken. Daarvoor riskeerde de gevangene meerdere maanden extra cel. De rechtbank hield het bij het vonnis echter mild: de gedetineerde krijgt slechts drie maanden extra, deels omdat de man binnen de gevangenis al een zware tuchtstraf opgelegd kreeg.