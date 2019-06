Gedetineerde gevat met boksbeugel: parket vraagt 800 euro boete JDG

24 juni 2019

13u01 2 Gent Een 34-jarige man bleek bij een controle in de Gentse gevangenis in het bezit te zijn van een boksbeugel. Hij kreeg een minnelijke schikking aangeboden, maar betaalde die niet. Een ‘dure’ beslissing: in plaats van 350 euro boete, riskeert hij er nu een van 800 euro.

De man verscheen maandag voor de correctionele rechtbank in Gent. Naar eigen had hij de beugel een paar maanden geleden gekregen, en zat hij tijdens de controle per toeval in zijn jaszak. “Het was zeker niet de bedoeling om daar iets mee uit te steken”, vertelde hij maandag tegen de voorzitter.

Er werd een minnelijke schikking van 350 euro voorgesteld, maar die betaalde hij niet. Een dure fout, zo blijkt nu: het parket vorderde een boete van 800 euro én een celstraf van één maand.