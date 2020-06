Gedeputeerde Gillis reageert op klacht raadslid over selectiecriteria: “We zijn wel degelijk correct bezig” Wietske Vos

20 juni 2020

20u12 0 Gent In een reactie op de klacht van Open VLD-provincieraadslid Bart Blommaert over de gehanteerde selectieprocedures voor een directiefunctie, stelt gedeputeerde Riet Gillis dat wel degelijk de regels zijn gevolgd. “De deputatie heeft in februari al beslist om interne mobiliteit en bevordering voorrang te geven. Om deze beleidslijn te verankeren moet dit inderdaad worden opgenomen in de rechtspositieregeling, maar dat kost tijd.”

Provincieraadslid Bart Blommaert klaagde eerder in deze krant aan dat de selectieprocedure voor hoofd ingenieur bij de provincie Oost-Vlaanderen niet opengesteld is voor externen, en dat de motivatie voor deze keuze bovendien niet in de rechtspositieregeling (RPR, het werkstatuut voor ambtenaren) is opgenomen. Gedeputeerde voor Personeel Riet Gillis (Groen) ontkent dit: “We hebben wel degelijk correct gehandeld”, stelt ze. “Alleen gaat het niet zo snel om de RPR aan te passen.”

Interne mobiliteit

Volgens Gillis besliste het provinciebestuur in februari van dit jaar al om in de toekomst functies zoveel mogelijk eerst alleen open te zetten voor ambtenaren die al voor de provincie werken, om zo interne mobiliteit te bevorderen. “We stelden vast dat er zeer bekwame ambtenaren bij ons werken, die bij zulke procedures weinig kans maken of zich niet kandidaat stellen.” Deze beslissing was al eerder opgenomen in het bestuursakkoord en in de strategische nota van de meerjarenbegroting”, zegt Gillis. “Inderdaad is de RPR nog niet aangepast, maar dat kost tijd. We zijn daar druk mee bezig. Maar de beslissing is genomen en we mogen ze al toepassen: binnen de RPR bestaat immers wel degelijk de ruimte om af te wijken van deze regel. Wat ik misschien wel had moeten doen, is in de vacaturetekst verwijzen naar deze beslissing in het bestuursakkoord.”

10 maanden

De vergelijking van raadslid Blommaert met een vorige selectieprocedure in juni vorig jaar gaat niet op, stelt Gillis, omdat de beslissing rond interne mobiliteit toen nog niet genomen was. “Toen hebben we dus, geheel volgens de RPR, de functie nog wel voor iedereen opengezet. De functie voor ingenieur-architect is de eerste vacature op directieniveau sinds we ervoor kozen om interne mobiliteit op deze manier te bevorderen en zo personeelsleden optimale carrièrekansen te bieden. In de tien maanden die tussen het openzetten van beide functies liggen, is de beslissing genomen en al officieel geformuleerd.”