Gedenkplaat voor bevrijding spion Albert Mélot Didier Verbaere

28 september 2019

21u41 0 Gent Op de hoek van de Papegaaistraat en de Maagdestraat in Gent werd zaterdagnamiddag een gedenkplaat onthuld voor Albert Mélot. De Belgische geheime agent uit Namen werd 75 jaar geleden op 15 juli 1944 uit handen van de Duitsers Feldpolizei bevrijd met een aanslag door de Gentse verzetsstrijders. Zoon Benoit Mélot (54) en kleinzoon Alexander (25) waren aanwezig op de onthulling.

Naar aanleiding van de 75ste verjaardag van deze aanslag in de Papegaaistraat werd een gedenkplaat onthuld op de hoek van de Papegaaistraat en de Maagdestraat in Gent. Na de onthulling stelde Marc Verschoorisse zijn boek De Papegaai is niet dood voor.

“Het is een hele eer en een emotionele dag voor onze familie”, zegt zijn zoon Benoit. “Het is een inspiratie voor de jeugd en een blijvende herinnering”, zegt Benoit. “Het is mooi om te zien dat nog zoveel mensen eer willen brengen aan mijn grootvader”, weet ook kleinzoon Alexander.

Spion in Gent

“Op zaterdag 15 juli 1944 rond het middaguur beukt een handkar ongenadig hard in op een Duitse auto op de hoek van de Maagdestraat en de Papegaaistraat in Gent. De auto moet stoppen. Twee leden van een zeskoppig commando nemen de Duitse chauffeur en de onderofficier onder vuur. Ze komen allebei om het leven.

De buit, geheim agent Mélot, wordt vliegensvlug uit het voertuig gehaald, in een vluchtauto gestopt en buiten de stad gevoerd. ‘De papegaai is geschoten’, de actie is volbracht. Gent trilt en de schokken blijven lange tijd voelbaar”, zegt historicus Marc Verschoorisse die een boek schreef over de bevrijding.

De jonge advocaat Albert Mélot is eind 1942 uit zijn thuisstad Namen gevlucht, achternagezeten door de Duitsers voor zijn betrokkenheid bij een plaatselijke ontsnappingslijn. Hij wil naar Engeland, om zijn diensten aan te bieden bij het Belgische ministerie van Landsverdediging. Op 10 april 1944 wordt Albert Mélot geparachuteerd te Somme-Leuze in de provincie Namen. Mélot, een telg uit een familie met vooraanstaande katholieke politici en overtuigd aanhanger van Leopold III, onderzoekt eerst nog of het mogelijk is de koning te bevrijden. Maar hij moet dat plan definitief opgeven als de vorst na D-day naar Duitsland wordt gebracht. Nog in de loop van april wordt hij naar Gent gestuurd. Hij wordt aan de generale staf van het Geheim Leger in de zone Oost- en West-Vlaanderen toegevoegd en leert er de verzetslui om te gaan met springstoffen en hield zich bezig met de beveiliging van de Gentse haven.

Op 14 juni 1944 arresteert de Duitse feldgendarmerie hem ’s ochtends vroeg in zijn nieuwe schuiloord in Gavere. De nacht voordien had hij nog geholpen om springstoffen te plaatsen om een Duitse trein op weg naar Normandië te doen ontsporen. Met succes, kort na zijn aanhouding, ontspoort een locomotief in het nabijgelegen Asper. Mélot komt in de gevangenis aan de Gentse Nieuwe Wandeling terecht. Londen laat weten dat hij koste wat kost bevrijd moet worden, want hij en zijn kennis mogen niet in handen van de vijand vallen.

De Gentse verzetsman Jozef Speeckaert, een landmeter bij het Kadaster, bereidt de bevrijdingsactie voor. Zes vrienden, vrijwel allen tewerkgesteld bij de NMBS-hoofdwerkplaats ‘het Arsenaal’ van Gentbrugge, zullen zijn plan uitvoeren. De jonge beroepsmilitair en vriend van Mélot, Jean Duhamel, neemt het commando. Regelmatig wordt Mélot van de gevangenis naar het gebouw van de Geheime Feldpolizei op de Gentse Kouter gevoerd. De bevrijdingsactie is gepland bij de hoek van de Papegaaistraat. Deze straat is door een smalle straat, de Maagdestraat, met de Oude Houtlei verbonden. Daar is plaats voor een handkar, die de Duitse auto waarin Mélot zit tot staan moet brengen, en een vluchtauto, volledig aan het zicht onttrokken. Op enkele minuten tijd wordt Mélot bevrijdt. Een heroïsche gebeurtenis die nu ook vereeuwigd is op een gedenkplaat.