Gedenkplaat onthuld voor 25 jaar Ledebergse Feesten

Erik De Troyer

23 augustus 2019

21u31 0

Vanavond beginnen de Ledebergse Feesten aan hun 25ste editie. Om die verjaardag te vieren werd aan de rotonde van de Jacques Eggermontstraat een gedenkplaat onthuld. Het begon als een zomerfeest met wat partytentjes van de lokale handelaars op het Ledebergplein in 1995. Op korte tijd zijn de Ledebergse Feesten echter uitgegroeid tot een feest met alles er op en er aan.

Ter gelegenheid van die 25ste verjaardag is er zaterdag om 23u een groot vuurwerk voorzien, meteen na de lichtstoet. Afspraak rondom het Keizerspark. Zaterdag en zondag is er een grote rommelmarkt in de Ledebergse straten. In de feesttent op het Ledebergplein zijn een heel weekend lang concerten voorzien. Op maandag is er een seniorennamiddag en de verkiezing van de Buffalo Babe en Buffalo Boy.