Gedaan met waarschuwingen, vanaf dit weekend schrijft politie boetes uit voor niet (correct) dragen van mondmasker Jill Dhondt Sabine Van Damme

31 juli 2020

18u24 0 Gent De mondmaskerplicht werd tot nu tot relatief goed nageleefd. Maar ‘relatief goed’ is niet voldoende voor waarnemend burgemeester Filip Watteeuw. Daarom worden er vanaf dit weekend consequent boetes uitgeschreven wanneer iemand geen masker draagt, hiervoor werd dat amper of niet gedaan.

Tot nu toe werden weinig tot geen boetes uitgeschreven als iemand erop betrapt werd geen mondmasker te dragen. De politie en de burgerwacht werkte vooral sensibiliserend, enkel als het te ver ging, werden er boetes uitgedeeld. In het centrum en de schakelstraten volgen de meesten de regels ook op, maar er zijn er nog altijd die geen mondmasker dragen of niet op een veilige manier. Zo zijn er nog velen die hun mondkapje op hun kin zetten of enkel hen mond bedekken en niet hun neus. Daarom zal de politie vanaf dit weekend een versnelling hoger schakelen en effectief boetes uitschrijven wanneer iemand geen of incorrect een masker draagt.