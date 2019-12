Gedaan met vaste benoemingen bij stad Gent: “Contractuelen krijgen vanaf nu gelijk pensioen”



Erik De Troyer

13 december 2019

19u12 0 Gent De stad Gent zal haar personeel niet meer vast benoemen. Ze belooft wel dat haar contractuelen een gelijkaardig pensioen krijgen als de huidige statutairen. “Twee mensen die aan het zelfde bureau zitten, hetzelfde werk doen maar toch anders betaald worden…dat zorgt voor wrevel”, zegt schepen Bram Van Braeckevelt.

Er zijn twee soorten werknemers bij de stad. Statutairen hebben werkzekerheid en garantie op een aanzienlijk pensioen. Contractuelen hebben geen werkzekerheid en moesten het tot nu toe met veel minder pensioen stellen. Vaak doen ze nochtans hetzelfde werk. Een poging om een groot aantal contractuelen statutair te maken liep eerder af op een sisser.

De stad besliste nu om vanaf 1 januari geen statutairen meer aan te nemen. Wel wordt er gezorgd voor een betere pensioenregeling. “Wie nu 25 jaar is en voor de stad begint te werken krijgt tussen 94 en 100% van het pensioen van een statutair. Wie 45 jaar is krijgt nog 80 tot 91%”, legt schepen van pensioenen Sami Souguir (Open VLD) uit. De stad sloot vandaag een akkoord met de vakbonden. In de deal zit meer dan alleen een beter pensioen. In 2020, 2021 en 2022 krijgen alle voltijdse medewerkers ecocheques ter waarde van 150 euro per jaar. De fietsvergoeding verhoogt van 23 cent naar 24 cent per kilometer.