Gedaan met mensonwaardige kampen in Gent: “Intensieve begeleiding of vertrekken” Sabine Van Damme

19 juli 2019

12u33 9 Gent Het moet gedaan zijn met mensonwaardige kampementen in Gent. Dat heeft het stadsbestuur beslist. Tegen februari 2020 wil het een site of gebouw waar alle mensen die nu in Gent ‘illegaal mobiel wonen’ naartoe moeten, en waar ze intensief begeleid worden. Willen ze dat niet, dan moeten ze Gent verlaten. Nieuwe kampen worden vanaf nu kordaat verwijderd.

“We zijn op zoek gegaan naar een humane oplossing”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld), geflankeerd door zijn hele schepencollege. “Die kampementen zijn niet alleen mensonwaardig, ze zijn ook Gent onwaardig. Dit moet stoppen. We gaan dat humaan maar kordaat aanpakken.”

Concreet heeft de stad vrijdagochtend aan De Lijn gevraagd of het kamp aan de Hurstweg dat eind augustus weg moest, maximum 6 maanden langer – dus tot eind februari 2020 – mag blijven staan. Tegen die tijd wil de stad een opvanginitiatief klaar hebben, ofwel in een gebouw ofwel op een site met wooncontainers. Al wie nu in Gent woont in illegale woonwagens of barakken, zal de keuze krijgen: of naar het opvanginitiatief mét intensieve begeleiding of een vrijwillige terugkeer naar het thuisland. Dat laatste kan uiteraard niet worden afgedwongen, en wordt de facto ‘het verlaten van het Gentse grondgebied’.

Hier in Gent leven 170 mensen, van wie 40 kinderen, in kampen Burgemeester Mathias De Clercq

Het gaat dus niet alleen om de Roma-groep in de Wondelgemse Meersen, maar ook over het kamp aan de Chinastraat, en alle andere. Elk nieuw kampement dat nu nog wordt opgezet in Gent, wordt meteen kordaat verwijderd. “Het gaat om 170 mensen, van wie 40 kinderen, die nu in Gent wonen”, klinkt het. “De intensieve begeleiding zal onder meer bestaan uit Nederlandse les, begeleiding naar werk en het verplicht naar school sturen van de kinderen. Het project zal 3 jaar duren, niet langer. Om alles op poten te zetten, werken we samen met externe partners. Er wordt een oproep gelanceerd. De begeleiding op de site is er 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het moet een centrale, goed georganiseerde opvanglocatie zijn.”

Hoeveel het project zal kosten, is nog niet duidelijk, maar het zal niet weinig zijn. “Maar we willen echt komaf maken met dit probleem, en dat kan alleen door de inzet van mensen en middelen.”

Nederlandse les

De keuze die de stad nu maakt, is een duidelijke breuk met de aanpak uit het verleden, waarbij vooral ‘gepamperd’ werd, zoals de oppositie dat noemde. Zo was er ooit een – mislukt – integratieproject met Roma die aan de Muide een klooster hadden gekraakt. Nu zullen alle stadsdiensten samen hun schouders zetten onder een project. Dat de Oost-Europeanen, want daarover gaat het in het overgrote deel van de gevallen, nu verplicht worden om Nederlands te leren, is niet eerder gezien. Officieel kunnen mensen van ‘intra-Europese migratie’ niet verplicht worden om Nederlandse les te volgen, maar door hen te doen instappen in een project kan het wel. Ze zullen ook een domicilie krijgen, wat werk zoeken mogelijk maakt.

“We creëren geen aanzuigeffect”, garandeert de stad. “Het project is er voor de mensen die hier nu zijn, in de toekomst wordt geen enkel kamp meer getolereerd.”

