Gedaan met lachen in de Brugse Poort: camera's, roadblocks, identiteitscontroles, onmiddellijke boetes en repatriëring van illegalen

15 mei 2020

14u50 72 Gent Na twee weken hommeles in de Brugse Poort hebben stad, politie, dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en het parket beslist om de buurt keihard aan te pakken. Er komen systematische identiteitscontroles en roadblocks. Wie wapens of drugs bij heeft, moet onmiddellijk een boete betalen, en wie niet betaalt, wordt gedagvaard. Ook handelszaken worden gecontroleerd en indien nodig gesloten.

Twee weken heibel met illegale dealers, steek- en knokpartijen en boze buurtbewoners hebben stad, politie, parket en DVZ ertoe aangezet om een plan op te stellen om orde op zaken te stellen in de wijk. “De bewoners vragen er zelf om, we zijn welkom in de wijk, buurtbewoners helpen en steunen ons. Dit is dus niet Anderlecht of Molenbeek”, stelt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

Woonerf

Wat gebeurt er concreet? Zo snel mogelijk – en dat is ten vroegste half juni - komen er twee camera’s aan het Seghersplein. Dat plein zal ook vrij snel worden ingericht als woonerf, waardoor autoverkeer er niet meer mogelijk zal zijn. Zo is het meteen gedaan met dealen vanuit auto’s.



Vanaf vrijdag al zijn er meer patrouilles en meer controles. “Van het parket hebben we verkregen dat we mogen werken met OMS (onmiddellijke minnelijke schikking, red.)”, zegt de burgemeester. “Wordt iemand betrapt met drugs of wapens, moet die onmiddellijk een boete betalen. Voor wapendracht is dat bijvoorbeeld 350 euro. Betaalt hij niet, dan komt er onmiddellijk een dagvaarding. Wordt iemand opgepakt die illegaal is en dealt, dan wordt die door DVZ in een gesloten instelling gestopt en gerepatrieerd zodra de grenzen weer open zijn. Er komen ook FLEX-acties naar handelszaken. Alles wordt dan gecontroleerd, van vergunningen tot tewerkstelling. Onder meer de FOD volksgezondheid en de Kansspelcommissie werken daaraan mee. Zaken die niet in orde zijn, worden gesloten.”



“We weten dat sommigen het idee hebben dat we de Brugse Poort aan zijn lot hebben overgelaten, maar dat klopt niet”, zegt korpschef Rasschaert. “Vorig jaar alleen al hebben we meer dan honderd STROP-acties gehouden in de wijk. Sinds november zijn de acties daar nog opgedreven. Elke tip die we krijgen wordt onderzocht. De mensen mogen alleen niet denken dat een tip die ze vandaag geven, morgen resultaat heeft. Zo werkt het niet. We brengen alles in kaart, wie wat doet, hoe we die best aanpakken, en dat wordt permanent bijgestuurd. We brengen verdachte panden in kaart, want de dealers hebben meestal kleine hoeveelheden op zak omdat ze met opslagplaatsen in de buurt werken. We hebben nu al minstens tien panden op het oog. Het hangt allemaal samen.”

Vandaag kon je bij HLN al lezen dat er ook camera’s komen, op vraag van de politie. “Wij zien dit als een proefproject,” zegt de korpschef. “Het zal ons helpen duidelijk zicht te krijgen op de situatie als er verwarrende oproepen binnenkomen, zodat we gerichter kunnen optreden. Maar het zal ook helpen als bewijslast.” Ten slotte komen er ook geregeld snelheidscontroles in de buurt, en zal er ingezet worden op netheid.

Begrip gevraagd

“Ondanks de tegenstellingen die er wel degelijk zijn in de Brugse Poort, willen de mensen daar allemaal hetzelfde: een aangename, leefbare buurt, en daar gaan we op inzetten”, zegt de burgemeester. “De rust moet terugkomen, net als de fierheid. Ik vraag de bewoners begrip voor de identiteitscontroles die er de komende weken zullen zijn. Ze zijn nodig om de rotte appels eruit te krijgen. Maar daarna zal er ook ingezet worden op verbeteringen van de buurt, een opwaardering van de as Bevrijdingslaan-Phoenixstraat bijvoorbeeld, een betere jongerenwerking, en meer inspraak.”

Verplaatsen van probleem

Of de politie dan geen schrik heeft dat het probleem zich zal verplaatsen naar andere wijken? “Uiteraard blijven we ook de andere buurten sterk in de gaten houden”, verzekert de korpschef. “Het probleem met de Tunesiërs die hier illegaal verblijven – als het al Tunesiërs zijn – is sowieso iets dat zich verplaatst. We weten dat er mensen zijn die in het buitenland gerekruteerd worden om hier op straat te dealen, in verschillende steden. Nu valt het op dat het er allemaal agressiever aan toe gaat, omdat een echte territoriumstrijd aan de gang is. Maar verschuivingen zijn er altijd in de criminaliteit. De politie past haar technieken aan, maar dat doen de criminelen ook.”