Gedaan met afvalwater lozen in de Lieve, stad zoekt vervuilers Sabine Van Damme

07 september 2019

17u40 10 Gent Uit een studie blijkt dat nog 537 leidingen binnen de Gentse stadsring rechtstreeks in de rivieren uitkomen. Bijna de helft daarvan zijn gewoon lozingspunten voor regenwater, maar er zitten zeker ook nog ‘particuliere vervuilers’ bij. De stad gaat die nu actief opsporen, want meestal weten eigenaars van oude huizen zelf niet eens waar hun afvalwater heen gaat. De bewoners langs de Lieve worden eerst gescreend.

De waterkwaliteit in Gent is er de voorbije jaren sterk op vooruit gegaan, maar het kan nog beter. Er zijn immers nog steeds rioleringen – ook van de stad zelf – die rechtstreeks in de Gentse waterlopen uitkomen. De lozingspunten van de stad worden stuk voor stuk weggewerkt, maar nu moeten ook particulieren stoppen met lozen in de rivieren. Alleen weten de vervuilers dikwijls zelf niet eens dat hun afvalwater in de Leie of de Lieve stroomt. Eigenaars van oude huizen hebben dikwijls geen idee waar hun leidingen juist lopen. Dus gaat de stad nu actief speuren naar huizen die niet in orde zijn.

Aansluiting zelf betalen

De omwonenden van de Lieve – die mooie stroom die achter het Gravensteen, door het Prinsenhof, tot aan het Rabot loopt – komen eerst aan de beurt. 32 ‘vermoedelijke vervuilers’ krijgen een brief die een gratis plaatsbezoek aankondigt. Dan zal rook door de private leidingen worden geblazen, of een afbreekbare kleurstof door het toilet worden gespoeld. Op een bootje op de Lieve zal dan duidelijk te zien zijn of en waar exact het afvalwater in de rivier stroomt. De test is gratis, maar eigenaars die niet in orde zijn, moeten wel zelf opdraaien voor de kosten om zich correct te laten aansluiten op het rioleringsnet. Dat is namelijk wettelijk verplicht. In het stadscentrum zijn er volgens het studiebureau 135 mogelijk vervuilende lozingspunten, waaronder dus die 32 aan de Lieve. Allemaal zullen ze stelselmatig gecontroleerd worden.

Ook 65 andere eigenaars met ‘hoge prioriteit voor rioolaansluiting’ ontvangen binnenkort een brief. Deze eigenaars krijgen één gratis keuring van hun privéwaterafvoer na hun aansluiting op de riolering.