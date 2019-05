Gebouw van Gentse Sioux staat te koop: “We blijven zeker nog een jaar verder doen” Jeroen Desmecht en Jeffrey Dujardin

31 mei 2019

23u03 3 Gent MNDR TNDR, A hard Day’s Night of een fuif in ‘Friends’-thema: voor wie al eens graag het Gentse nachtleven induikt, heeft ‘de Sioux’ geen introductie nodig. Al 21 jaar loodst uitbater Stefaan Pintelon (58) u door de vroege uurtjes. En de draaitafels? Die bemant hij het liefst zelf. Maar zelfs voor deze onvermoeibare vijftiger, is het stilaan welletjes geweest.

Het pand aan de voet van De Krook staat sinds kort te koop. “Enkel het gebouw staat te koop. Mijn zaak niet”, benadrukt Stefaan. “Wat er gebeurt met de Sioux? Dat weet ik nog niet.” Voor Stefaan zijn er verschillende redenen voor zijn keuze. “De personeelskosten worden alleen maar hoger, goed personeel vinden wordt ook enkel moeilijker. Daarnaast moet ik ook denken aan mijn gezondheid. Ik ben 58, heb last van een hernia en ik wil nog wat kunnen genieten van het leven met mijn partner. Wat er binnen de muren gebeurt, dat krijg ik nog bol gewerkt. Maar heel het sociale media-gebeuren is niet meer aan mij besteed.”

Empire state of mind

Over één ding wil Stefaan duidelijk zijn: sluiten, dat zit er het eerste jaar zeker niet in. “Het plein is af, vanaf vandaag (zaterdag - red.) zetten we een terras buiten. We blijven verder doen.” Het is duidelijk, Stefaan is de Sioux. “Ik kan niet draaien voor vijftigers. Jonge mensen, die geven mij energie. Is het even rustig op de dansvloer, dan zet ik gewoon ‘Empire state of mind’ (Jay-Z) op en kan ik een sigaretje roken buiten. Dan weet ik dat de boel ontploft. De verhalen, de liefde en vriendschap die je terugkrijgt, het gevoel als je achter die draaitafels staat: dat is onbetaalbaar.”

Wie zich geroepen voelt, kan het pand aankopen voor een slordige 1.100.000 euro. “Het is een prachtige locatie, waar we nooit problemen hebben gehad met de politie of de buren.”

Africa en Sterrenstof

Met verschillende themafeestjes wist de Sioux de voorbije jaren een breed publiek te lokken. Ook feestjes ter ere van The Beatles, Oasis of Arctic Monkeys passeren regelmatig de revue. Of de (eventuele) nieuwe uitbaters voor een soortgelijk concept zullen gaan, is koffiedik kijken. De vaste klanten hopen alvast van wel. “Er is altijd een rode draad, waardoor je weet dat je in de Sioux zit. Zo draaien ze bijna elke avond Sterrenstof (De Jeugd Van Tegenwoordig) of Africa (Toto)”, vertelt Kjartan (26). “Er hangt een lossere sfeer én het publiek is wat alternatiever. Je voelt je meteen thuis.”

En waar muziek en alcohol is, daar zijn natuurlijk ook de romances. “We hebben hier twee en een half jaar geleden onze eerste kus gehad”, zeggen Wannes en Joyce. “Aangezien we ondertussen werken, is uitgaan tijdens de week geen optie meer. Met het verlengd weekend konden we er nog eens van profiteren.”

Dat Stefaan nog vele herinneringen en mooie momenten aan zijn Sioux-volk zal geven, daar zijn wij alvast van overtuigd. “Zelf al is het verkocht, misschien blijf ik wel draaien”, sluit Stefaan af met een glimlach.