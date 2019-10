Geboortebos groeit verder in Parkbos Sabine Van Damme

09 oktober 2019

07u15 0 Gent Sinds 2009 is er elk jaar een stukje ‘Geboortebos’ aangeplant in de Gentbrugse Meersen. Vanaf dit jaar verandert dat, en wordt er geplant in het Parkbos. Het opzet blijft hetzelfde. Ouders van nieuw geboren Gentenaars kunnen hun kind laten vermelden op een monument, en een boom planten.

Van 2009 tot 2018 is er telkens een stuk aangeplant in Gentbrugge. Elk geboortejaar kreeg daar ook een eigen monument, van kleurpotloden tot everzwijnen. Maar nu is er voldoende geplant in de Gentbrugse Meersen, en verhuist het initiatief. Op zondag 20 oktober zal er voor het eerst geplant worden in het Parkbos. Daar komt een geboorte-speelbos, aan de Heerweg-Zuid, vlakbij de bushalte Zwijnaarde Mattestede. Alle ouders van Gentse kindjes geboren in 2018 worden daarvoor uitgenodigd, ook ouders van sterrenkindjes. Inschrijven hoeft niet, maar ouders die willen dat de naam van hun kindje op het monument komt, moeten dat uiteraard wel laten weten.