Gebedshuizen ook in Gent gesloten Jill Dhondt Sabine Van Damme

13 maart 2020

15u09 0 Gent Bidden zal vanaf vandaag tot begin april thuis moeten gebeuren. Elke moskee en kerk in Gent sluit de deur, in het kader van de maatregelen die de overheid neemt tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Ondanks de aankondiging, staat er nogal wat volk voor de ingang van de Al Fath moskee in de Beukelaarstraat. Op een briefje aan de deur is te lezen dat het vrijdagsgebed afgelast is, en dat tot 3 april. Elke moskee in het land moet de deuren sluiten, om het aantal besmettingen te beperken. Niet enkel de dagelijkse gebeden, maar ook de lessen en de conferenties mogen niet langer doorgaan. De kerken moeten evenzeer de deuren dicht gehouden. Een individueel bezoek aan de Sint-Baafskathedraal kan wel nog, maar in groep niet meer. Het Lam Gods kan de komende weken evenmin bezocht worden.