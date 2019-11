Gault&Millau-chefs koken in Gentse sociale restaurants Yannick De Spiegeleir

15 november 2019

16u26 0 Gent Tijdens de Week van de Pollepel (25 tot en met 29 november 2019) staan dit jaar meerdere Gault&Millau-chefs in de keukens van de 8 erkende Gentse sociale restaurants. “Zij gaan de uitdaging aan om met een beperkt budget en voedseloverschotten een heerlijke maaltijd te bereiden”, zegt schepen van Sociaal Beleid Rudy Coddens (sp.a).

Speciaal voor deze editie van de Week van de Pollepel staan er op maandag 25 november 2019 meerdere Gault&Millau-chefs in de keukens van de erkende Gentse sociale restaurants: Davy Devlieghere van Bistro Julien kookt in ’t Oud Postje, Marcelo Ballardin van OAK kookt in Eetcafé Toreke., Maxence Sys en Laurent Willems van L’Autre Vie zijn de topchefs voor de restaurants Kaaihuis, Balenmagazijn en Poorthuis, Kobe Desramaults van Chambre Séparée is te gast in Parnassus, Danny Horseele van restaurant Horseele staat achter het fornuis in Nieuw Gent. Ignace Wattenberge, ‘Eerste Kok van België 2018', kookt in De Knoop.

“Foodsavers (distributieplatform voor voedseloverschotten, red.) won in mei de Culinary Innovators Award 2019 van Gault&Millau. Gault&Millau was zo enthousiast over het project, dat ze iets extra’s wilden doen. Zo kwamen we tot het initiatief om topchefs de Gentse sociale restaurants mee te laten promoten. De geste wordt sterk geapprecieerd, er bestaat geen betere manier om onze sociale restaurants onder de aandacht te brengen”, zegt schepen Coddens.

Elke dag een eigen thema

Naast de samenwerking met de topchefs op maandag, kaderen ook de andere dagen binnen een specifiek thema. Op dinsdag bijvoorbeeld worden bezoekers uitgenodigd om een praatje te slaan met hun tafelgenoten tijdens de BabbeLunch/menu Animé.

Ontmoetingsplaats

Sociale restaurants staan niet enkel synoniem voor lekker en betaalbaar eten. Ze zijn ook een ontmoetingsplaats waar bezoekers in een gezellige sfeer en goed gezelschap kunnen eten, met nieuwe gezichten en oude bekenden uit de buurt. Bovendien zijn de maaltijden ook betaalbaar voor mensen met een beperkt budget dankzij de sociale tarieven. “Onze sociale restaurants zijn echte leerplekken. Men draait er mee in de keuken, leert er met klanten omgaan, oefent er Nederlands, ... Het is een zeer dankbare plek om aan de slag te gaan met mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan”, zegt schepen van Werk en Sociale Economie Bram Van Braeckevelt (Groen).