Gat in muur van de Leopoldskazerne is begin van de toekomst Sabine Van Damme

23 augustus 2019

10u41 0 Gent De buitenmuur van de Leopoldskazerne langs de Charles de Kerchovelaan wordt gesloopt. Dat geeft heel wat Gentenaars zicht op een binnenplein dat ze nooit eerder zagen. De kazerne wordt omgebouwd tot een nieuw stadsdeel met woningen en een hotel.

De Leopoldskazerne dateert van de late 19de eeuw. Architecten de Noyette en Geerling lieten de kazerne bouwen tussen 1890 en 1905. In 1907 nam ‘het tweede Linie Regiment’ de kazerne in gebruik. Er huisden er meer dan 1.300 militairen. Acht jaar later, tijdens de Eerste Wereldoorlog en onder bezetting van Duitse troepen, veranderde de naam in ‘Kaserne Kaiser Wilhelm’. Ook in de Tweede Wereldoorlog werd de kazerne bezet. De Luftwaffe plaatste er radarinstallatie en luchtafgeweerschut, waardoor er vijf torenspitsen verdwenen. Na de bevrijding keert het tweede Linie Regiment terug naar zijn kazerne, om in 1955 plaats te maken voor het Centrum van de Gezondheidszorg, dat fungeerde als opleidingscentrum voor (reserve-)officieren en brancardiers.

De toekomst van het gebouw ziet er helemaal anders uit. Momenteel wordt er stevig verbouwd, om van de voormalige kazerne een nieuw stadsdeel te maken. Er komt een nieuw provinciehuis in, met plaats voor meer dan 730 werknemers, met vergader- en leslokalen, een multifunctionele raadszaal, een infocentrum voor bezoekers en een centraal restaurant dat voor iedereen toegankelijk is.

Daarnaast komen er ook 82 appartementen, 10 gezinswoningen, kinderopvang, leslokalen, een multifunctionele ondergrondse ruimte, het HISK en Defensie. Middenin de site wordt het Paradeplein een stuk stedelijk groen, in connectie met het nieuwe Provincieplein en private verbonden tuin. Aan de Gaspar de Craeyerstraat, waar de huidige hoofdtoegang is, komt ook een hotel met 108 kamers op vier verdiepingen. De vijfde verdieping wordt een bar met uitzicht over de stad. De volledige site zou klaar moeten zijn in 2023.

Alle info: deleopoldskazerne.be