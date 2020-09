Gat gemaakt in muur en urenlang buit verzameld: 3 inbrekers riskeren tot 40 maanden cel voor leegroven van juwelierszaak Dylan Vermeulen

25 september 2020

12u28 0 Gent Voor de rechtbank van Gent moesten zich vandaag 3 Roemeense mannen verantwoorden voor het leegroven van een juwelierszaak in 2018. Ze gingen daarbij nauwgezet te werk en namen ruim hun tijd. Het openbaar ministerie vorderde tot 40 maanden gevangenisstraf.

De feiten dateren van 9 mei 2018. In de Sleepstraat in Gent gingen de 3 mannen aan de haal met goud en juwelen.

Gat in muur gemaakt

Rond 23 uur wandelden de daders in de Sleepstraat. Vervolgens gingen ze een leeg pand binnen dat naast de juwelierszaak ligt. Ze maakten een gat in de muur van 40 cm bij 40 cm. Op deze manier konden ze zich toegang verschaffen tot de juwelierszaak. Volgens advocaat Verschuere van de burgerlijke partij gingen de inbrekers professioneel te werk. “De lades werden stapsgewijs leeggeroofd, vervolgens kwamen de etalages aan de beurt. Ook hun rugzak werd gevuld met juwelen, die mijn cliënten zelf gemaakt hebben”.

Het alarm ging af wanneer een van de inbrekers rechtstond om te kijken wat hij nog kon meenemen. Door het alarm werden de juweliers gewekt, waarna de daders wegvluchtten. Dit was omstreeks 3 uur in de ochtend.

Morele schade is groot

De buit was groot. Naast de juwelen werd er zeker een kilo goud gestolen, wat op dat moment 35.000 euro waard was. Maar volgens de advocaat van de slachtoffers is de morele schade ook niet te onderschatten. “Het is al de tweede keer dat mijn cliënten met een diefstal te maken hebben. Dat laat een serieuze impact na, mijn cliënten voelen zich niet meer veilig.”

De uitspraak staat gepland voor 16 oktober