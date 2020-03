Gasleiding geraakt, Industrieweg tijdelijk afgesloten Wouter Spillebeen

13 maart 2020

18u14 10 Gent De Industrieweg in Wondelgem was deze namiddag een tijd lang in beide richtingen afgesloten door een gaslek. Een appartementsgebouw werd uit voorzorg ontruimd.

Bij werken door beheerder Fluvius werd iets voor 16 uur een gasleiding geraakt. De brandweer kwam ter plaatse en liet de omgeving ontruimen, inclusief een nabij appartementsgebouw. De R4 was in beide richtingen een tijd lang afgesloten terwijl het lek gedicht werd. Rond 17 uur was de hinder weer van de baan.