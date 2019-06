Gasgeur in H&M door laswerken bij buren Wouter Spillebeen

12 juni 2019

16u30 14 Gent Klerenwinkel H&M in de Veldstraat in Gent is deze namiddag even ontruimd nadat er een gasgeur werd waargenomen. Uiteindelijk bleek het om een vals alarm te gaan.

Rond 15.15 uur werd de brandweer verwittigd van de gasgeur in de winkel. De uitbater begon het gebouw meteen te ontruimen. Toen de brandweer ter plaatse aankwam, stelden ze al gauw vast dat er geen sprake was van een gaslek. In het gebouw naast de winkel waren laswerken bezig. De geur daarvan was naar de H&M afgedreven.

De brandweer voerde nog een aantal preventieve metingen uit, maar kon na ongeveer twintig minuten alweer vertrekken richting de kazerne. De winkel ging gewoon weer open.