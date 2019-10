GAS-boetes voor gebruik van lachgas niets te vroeg: Nederlanders proberen roesmiddel zelfs via cafés te verkopen Sabine Van Damme

15 oktober 2019

06u00 0 Gent Binnenkort kunnen in Gent GAS-boetes uitgeschreven worden voor het gebruik van lachgas. Dat maakte burgemeester Mathias De Clercq bekend naar aanleiding van een vraag van Elke Sleurs (N-VA). Het roesmiddle lachgas is een nieuwe hype onder jongeren, en kan problemen veroorzaken. Een federale wetgeving blijft uit, en dus nemen steden zelf maatregelen. Gent is niet de eerste stad die het GAS-systeem aanwendt.

Deze zomer al verschenen pictogrammen op de Blaarmeersen die een verbod op lachgas voorstelden. Al konden weinigen zich iets voorstellen bij het cryptische icoontje dat blijkbaar voor een lachgas-ampule moest doorgaan. “Beleidsmakers en artsen maken zich in toenemende mate zorgen over het gebruik van lachgas als roesmiddel door jongeren”, stelt Elke Sleurs van N-VA, zelf arts van opleiding. “Ook in onze stad zijn de opvallende, zilverkleurige ampullen steeds vaker her en der op straat te vinden.”

Burgemeester Mathias De Clercq zegt dat de stad zich bewust is van het fenomeen, en dat er stappen gezet worden voor een concrete aanpak. “Echte cijfers zijn er niet, maar men kan stellen dat er wel degelijk een stijgende trend is gelet op het feit dat lege capsules steeds meer zichtbaar worden achtergelaten, ook in Gent. We willen als stadsbestuur bestuurlijk kunnen optreden tegen de verkoop en het bezit van lachgas als roesmiddel, en deze inbreuken sanctioneren. Er is een passage uitgewerkt om op te nemen in het ‘politiereglement op de openbare rust en veiligheid’. Omdat de sanctionering ook betrekking kan hebben op minderjarigen, moet evenwel eerst het advies van de Jeugdraad ingewonnen worden. Nadien komen we met het nieuwe reglement naar de gemeenteraad. Maar behalve de GAS-boetes, moeten we vooral ook inzetten op preventie en sensibilisering, op voorlichting op maat. Maatregelen en acties worden ook geïntegreerd in het nieuwe drugbeleidsplan 2020-2025. Voor de Blaarmeersen nam beheerder Farys het initiatief om verbodsborden met pictogrammen op het terrein op te stellen, maar uit een eerste evaluatie bleek dat lachgasgebruik op de Blaarmeersen niet de verwachtte overlast heeft veroorzaakt. Er werden geen vaststellingen gedaan.”

Nederlandse verkopers contacteren nu zelfs horeca-uitbaters met de vraag om 2 vierkante meter in hun café af te huren, waar ze dan lachgas kunnen verkopen Tim Joiris

Eens de nieuwe politieverordening er is, zal op het hele grondgebied kunnen worden opgetreden tegen misbruik. En dat blijkt nodig. Na een uitgaansnacht ligt bijvoorbeeld de Overpoortstraat bezaaid met kleurrijke ballonnetjes. En die zijn niet afkomstig van een feestje. “Lachgas wordt tegenwoordig ook in ballonnen verkocht”, zegt Tim Joiris van de vzw De Gentse Tappers. “Ze vullen die met het gas en sluiten ze zelfs niet. De kopers ademen gewoon de inhoud van die ballon in en gooien die op de grond. Nederlandse verkopers contacteren nu zelfs horeca-uitbaters met de vraag om 2 vierkante meter in hun café af te huren, waar ze dan lachgas kunnen verkopen. Ik heb de vraag zelf gekregen, voor de Pallieter. En geweigerd, uiteraard.”

Coma en dood

Lachgas is een vluchtig snuifmiddel dat onmiddellijk een euforische roes geeft, maar dat zware gevolgen kan hebben, tot zelfs bewustzijnsverlies, coma en dood. Het geeft ook een dronken gevoel met bijhorende coördinatiestoornissen en dus gevaar voor de openbare orde. En het is nog eens licht ontvlambaar ook.