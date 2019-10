Garagisten in LEZ-zone moeten creatief zijn: “We zullen auto’s van klanten ophalen met aanhangwagen” Erik De Troyer

11 oktober 2019

08u08 0 Gent De invoering van de lage-emissiezone komt met rasse schreden dichterbij en dat bezorgt een handvol garagisten in het stadscentrum kopzorgen. Want hoe geraken oudere wagens tot aan die garage voor een onderhoud of zelfs maar voor het vervangen van een lampje? Zowel de Honda-garage aan de Bargiekaai als de Citroën-garage in de Doornzelestraat willen nu wagens van klanten op een aanhangwagen laden om ze tot bij de garage te brengen.

De meeste garagisten hebben de voorbije jaren het gebied binnen de stadsring verlaten. Maar toch zijn er nog een aantal autoherstellers én autoverdelers overgebleven. En de lage-emissiezone kan wel eens een groot probleem voor hen blijken.

Bij Honda Gent aan de Bargiekaai wordt vooral het onderhoud van oudere wagens een uitdaging. “Een aantal van onze klanten met oudere wagens kunnen niet meer tot bij ons geraken voor een onderhoud. We hebben er wel iets op gevonden. Als zo’n klant een afspraak maakt dan gaan we die auto ophalen met een aanhangwagen. Dan brengen we die auto naar de garage, herstellen hem en zetten we hem terug af aan de deur van de klant. Het is drastisch maar het kan niet anders”, zegt zaakvoerder Alain Marchand.

Bij het Gents Autobedrijf in de Doornzelestraat zit men met een gelijkaardig probleem. “We hebben enkele jaren geleden enorm in onze garage geïnvesteerd. Toen was er nog helemaal geen sprake van een lage-emissiezone. Nu ligt ons bedrijf plots 100 meter in die zone. Hier weggaan is geen optie”, legt zaakvoerder Inge De Wit uit. “Echt veel oude wagens hebben we niet in ons klantenbestand maar er zijn wel nog heel wat klanten met een Euro4-norm. Zij riskeren 35 euro extra te moeten betalen om tot aan de garage te geraken. Voor grote werken valt dat nog te verantwoorden maar voor een kleine herstelling of een nieuwe lamp van 15 euro valt dat moeilijk uit te leggen. Daarom bekijken wij nu ook hoe we auto’s tot aan onze garage kunnen krijgen op een aanhangwagen. Als de motor niet draait dan mag de auto de LEZ wel in en uit toch? Hoe we dat precies kunnen doen zijn we nog aan het bekijken.”

“We hebben de stad aangesproken over het probleem en een uitzondering gevraagd”, zegt Inge. “We kregen nog steeds geen ‘neen’ maar we kregen wel meteen te horen dat we er niet veel hoop op moesten stellen. Daarom proberen we dat probleem nu zo praktische mogelijk op te lossen.”

De garagisten merkten wel het effect van de LEZ. “De voorbije maanden hebben we wel opvallend veel auto’s moeten overnemen met Euronorm 4”, zegt Alain. “Wat we daar mee doen? Verkopen natuurlijk. In Wallonië en Frankrijk worden die wagens nog vlotjes verkocht hoor. Zelfs een Euronorm 3 geraak je daar nog kwijt.”