Garage uitgebrand, brandweer kan woning grotendeels redden Wouter Spillebeen

18 mei 2020

09u28 2 Gent In Wittewalle in Oostakker stond een garage achter een woning deze morgen in lichterlaaie. De brandweer kon vermijden dat het huis mee in de vlammen opging, maar de woning is momenteel wel onbewoonbaar.

De vlammen en de grote rookpluim die ermee gepaard ging, werden deze morgen rond 7.30 uur opgemerkt. De hulpdiensten snelden ter plaatsen en troffen een uitslaande brand aan in de garage achter de woning. “De overslag naar de woning was net begonnen”, klinkt het bij de brandweer. “We konden uiteindelijk vermijden dat de brand helemaal oversloeg naar het huis. Het woongedeelte is grotendeels gevrijwaard.” Het huis is wel tijdelijk onbewoonbaar omdat voorzieningen zoals gas en elektriciteit afgesloten zijn. De bewoners raakten niet gewond.

De straat werd tijdens de bluswerken volledig afgesloten door de politie. Nadat alle brandhaarden gedoofd waren en er geen gevaar meer was op instorting aan de garage werd de straat rond 8.45 uur weer vrijgegeven.