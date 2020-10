Garage Delabarre sluit na 83 jaar de deuren: “Mijn grootvader was een straatracer, hij is begonnen met de verkoop van motors en bromfietsen” Jill Dhondt

13 oktober 2020

16u25 0 Gent Na 83 jaar sluit de Gentse garage Delabarre de deuren. In het begin verkocht Albert Delabarre enkel motors en bromfietsen, maar toen zijn zoon Jean in de zaak stapte schakelden ze traag maar gestaag over naar wagens. Vandaag runnen Pascal Delabarre, derde generatie, en zijn vrouw Christine Vander Plaetsen de garage op de Vlaamsekaai. Hun tweedehands leasingwagens verkopen als zoete broodjes, en toch sluiten de vijftigers eind deze maand de deuren. “We willen het rustiger aandoen, niet meer 6 op 7 werken.”

Pascal en Christine benadrukken dat hun beslissing niets met de coronacrisis, het circulatieplan of de LEZ te maken heeft. “Daar ondervinden we weinig hinder van. We stoppen simpelweg omdat het steeds ons plan is geweest om dat rond deze periode te doen. Ik heb altijd gezegd dat ik de garage zou sluiten tussen mijn 55 en mijn 60 jaar. Vroeger was dat trouwens de gewoonte als je 6 op 7 werkte. Ik ben er nu 56 dus het is tijd om het tempo te verlagen. Dat wil niet zeggen dat Christine en ik de hele dag aan de haard zullen zitten. We verhuren al jaren vastgoed en daar gaan we mee verder.”

Opgericht door een straatracer

Garage Delabarre werd 83 jaar geleden opgericht door de grootvader van Pascal: Albert Delabarre. Albert was een motorfanaat die vaak meedeed in straatraces, en in 1949 zelfs Belgisch en wereldkampioen werd. Tien jaar ervoor, in 1937, had de snelheidsduivel al een garage gestart op de Drongensesteenweg. Daar verkocht hij enkel motors en bromfietsen. Hij herstelde wel wagens, maar daar reden er nog niet veel van rond in die tijd.

In de Tweede Oorlog moest Albert zijn motors verstoppen, zodat de Duitse bezetters ze niet meenamen. De Gentenaar kon wel doorwerken door fietsen te herstellen, waardoor hij na de oorlog snel weer op zijn benen stond. Hij verhuisde zijn garage naar de Limburgstraat en bouwde daar een toonzaal uit met twee verdiepingen.

In 1962 stapte Jean Delabarre in de zaak, samen met zijn vader schakelde hij over van de verkoop van motors naar wagens. Toen de garage alweer te klein werd, verhuisden ze samen naar de Vlaamsekaai. Midden jaren zestig liet Albert de zaak over aan zijn zoon en begin jaren tachtig stapte Pascal in de zaak. Tien jaar geleden schakelde die over van nieuwe naar de verkoop van jonge tweedehandswagens. “Daar is nog steeds enorm veel vraag naar”, zegt hij. “Een nieuwe wagen kon soms zes maanden in de toonzaal staan, maar een tweedehands leasingwagen heeft hier nooit langer dan een maand gestaan. Ze verkopen als zoete broodjes. We sluiten de garage dus zeker niet omdat de verkoop tegenvalt.”

Eind deze maand schakelen Pascal en Christine een versnelling lager. Vanaf dan staan de garage en toonzaal met parking te huur als multifunctionele ruimte.