Gantoise, Fashion Queen, Gruute Muile: nu mondmaskers een must worden maakt 9K gepersonaliseerde exemplaren Sabine Van Damme

27 april 2020

14u32 0 Gent Mondmaskers maken deel uit van de exitstrategie, dus zal iedereen er binnenkort moeten hebben. En dus wordt een mondmasker behalve een nood ook een gadget. Want waarom met een saai doekje rondlopen als je er ook iets leuks kan van maken? Dat hebben ze bij 9K meteen begrepen. Darcey Verheuge biedt via zijn site gepersonaliseerde mondmaskers aan.

Gantoise. Fashion queen. Een logo. Gelijk wat eigenlijk kan Darcey printen op de mondmaskers die hij verkoopt. En hoewel ze nog maar pas op zijn website staan, zijn ze nu al een enorm succes. Vooral ook omdat het geen rommel is die hij aanbiedt. Het zijn stoffen mondmaskers met 2 lagen, met daartussen ruimte voor een filter, exact zoals het aanbevolen wordt dus. De maskers zijn voorzien van elastieken, geen gepruts met knoopjes aan de achterkant van je hoofd dus. Ze kosten 10 euro, en ze zijn er ook in kindermaat.

Ik ben al door mijn hele voorraad heen. Wie nu mondmaskers bestelt, zal er 2 weken moeten op wachten Darcey Verheuge

“Eerst wilde ik ze niet eens verkopen”, zegt hij. “Wie voor 30 euro T-shirts, petjes of truien aankoopt op mijn website krijgt er gratis zo’n mondmasker bij. Maar de reacties waren zo overweldigend en de vraag was zo groot, dat ik ze dan toch maar apart op de site heb gezet. Ik ben al door mijn hele voorraad heen. Wie er nu bestelt, zal er 2 weken moeten op wachten.”

Op Facebook kwam er al kritiek op ‘profiteren van de crisis’, maar uiteraard is niemand verplicht een masker bij 9K te kopen. De stad belooft trouwens aan elke Gentenaar een gratis mondmasker, maar wanneer die gaan toekomen valt uiteraard af te wachten. Darcey is een lokale handelaar, gespecialiseerd in het bedrukken van textiel. Dus wie een leuk masker wil, of een origineel en nuttig cadeautje, kan dat bij hem bestellen.

Mondmaskers van 9K: www.9Kdoknoord.be