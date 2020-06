Gantoise bouwt sporttempel aan Watersportbaan: “Gentse hockeyspelers krijgen nieuwe thuis” Cedric Matthys

28 juni 2020

09u23 0 Gent Aan de Gentse Watersportbaan moet tegen september 2021 een nieuwe sporttempel verschijnen. Vzw Gantoise, die zowel een hockey-, padel- als tennisclub telt, legde zaterdagnamiddag de eerste steen. “Al sinds 2008 kijken we uit naar dit moment", zegt voorzitter Fabrice Rogge. Het gebouw komt nu pas, maar Gantoise speelt al sinds Aan de Gentse Watersportbaan moet tegen september 2021 een nieuwe sporttempel verschijnen. Vzw Gantoise, die zowel een hockey-, padel- als tennisclub telt, legde zaterdagnamiddag de eerste steen. “Al sinds 2008 kijken we uit naar dit moment", zegt voorzitter Fabrice Rogge. Het gebouw komt nu pas, maar Gantoise speelt al sinds maart 2017 hockey op de nieuwe site.

11 tennisvelden, 3 padelvelden, een hockeyveld en een grote tribune. De plannen zien er alvast veelbelovend uit. Aan de Noorderlaan, vlak naast de Watersportbaan, moet tegen september 2021 een nieuwe sporttempel staan. Met steun van Sport Vlaanderen bouwt vzw Gantoise er aan haar toekomst. Zaterdagnamiddag legde voorzitter Fabrice Rogge er samen met enkele politici en bouwonderneming Vandenbussche de eerste steen.

“Al sinds 2008 kijken we uit naar dit moment”, zegt Rogge. “Het is fantastisch om te zien dat we nu echt van start kunnen gaan. Onze club heeft immers dringend nood aan extra ruimte. We hebben momenteel 2200 leden, wat een verdrievoudiging is op vijf jaar tijd. Met 1500 hockeyspelers staan we in de top drie van grootste clubs van Vlaanderen. En ook sportief gooien we hoge ogen. Zowel onze vrouwen- als onze mannenploeg spelen in eerste klasse. Door corona is het seizoen stopgezet, maar ze stonden respectievelijk op de eerste en de tweede plaats in de ranking.”

(lees verder onder de foto)

Burenprotest

De hockey-, tennis- en padelclub trainde tot begin 2017 aan de Bruiloftstraat in Gentbrugge. Op die locatie speelde tot 2013 ook KAA Gent in het Jules Ottenstadion. Zowel de voetbalclub als vzw Gantoise verkochten hun terreinen. Op die gronden verschijnt binnenkort een totaal nieuwe woonwijk. KAA Gent speelt al even in de Ghelamco-arena. Gantoise realiseerde in maart 2017 al een hypermodern hockeyveld met Olympische standaard langs de Watersportbaan. Prijskaartje: 750.000 euro. Ook een oefenterrein en padelterreinen waren er al. Met de bouw van de rest van het complex wordt de nieuwe stek van Gantoise een pareltje van Europees topniveau.

“Het was een werk van lange adem”, laat voormalig schepen Christophe Peeters (Open VLD) verstaan. De man is vandaag ondervoorzitter is van de gemeenteraad, maar zette in de vorige bestuursperiode de hele verhuis mee op poten. Het was dan ook erg symbolisch dat ook hij - na schepen van Sport Sofie Bracke weliswaar - een eerste steen mocht leggen. “Om hier te mogen bouwen, hebben we bijvoorbeeld nieuwe natuur moeten aanleggen", zegt Peeters. “Onder meer het park Halfweg dat hier vlakbij ligt is het resultaat daarvan. Ook zijn we vaak met de buren gaan spreken. Zij dienden lange tijd bezwaren in tegen het project, maar dat protest nam rond 2018 af. We konden hen overtuigen van het nut van dit nieuwe complex. Heel wat sporters zullen hier een thuis vinden. Ik ben tevreden dat we dit eindelijk kunnen realiseren.”