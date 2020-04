Gabrielle viert honderdste verjaardag samen met familie en de burgemeester, vanachter haar raam Jill Dhondt

23 april 2020

15u14 2 Gent Gabrielle Mierlam werd vandaag, in het midden van deze bizarre tijden, honderd jaar. Om de bijzondere vrouw in de bloemetjes te zetten, organiseerde het personeel van het rusthuis waar ze verblijft een klein feestje, terwijl zij veilig achter glas bleef. De burgemeester Mathias De Clercq en Mieke van Hecke kwamen ook langs voor een veilig bezoekje aan de eeuweling.

Gabrielle werd opgevoed door haar grootouders op een binnenvaartschip. Af en toe, wanneer ze aan wal waren, ging ze naar een schippersschool. Toen ze de leeftijd bereikte dat ze verplicht naar school moest, ging ze op internaat in Ledeberg. Erna keerde ze terug naar het schip van haar grootouders, tot de oorlog uitbrak. Dan ging ze aan de slag in de drukkerij van Melle. Toen de oorlog voorbij was stapte ze in het huwelijksbootje, en werd ze huismoeder.

Vandaag, op 23 april, wordt Gabrielle honderd jaar. Door de coronamaatregelen konden haar 5 kinderen, 12 kleinkinderen, 25 achterkleinkinderen en 3 achter-achterkleinkinderen haar spijtig genoeg niet vastnemen. Wel kwamen drie van haar kinderen langs met hun partner, voor een feestje vanachter het raam. Tegen de middag kwamen burgemeester Mathias De Clercq en schepen Mieke van Hecke langs voor een raambezoek. Een deel van het personeel van het woonzorgcentrum vormde een grote cirkel rond de bestuursleden, en deelde koffie en koffiekoeken uit. “We wouden er toch een feest van maken”, zegt verzorgster Rose Leirens van het Woonzorgcentrum Privilege. “De sfeer zit hier goed: de bewoners en het personeel zijn enorm gemotiveerd. Ons rusthuis is nog covid-vrij, en dat willen we zo houden.”