Gaat Ivago vroeger werken bij hittegolven? Sabine Van Damme

24 juni 2019

11u14 0 Gent Vroeger beginnen als het extreem warm wordt, of gewoon de hele zomerperiode? De vakbond ACV hield vanmorgen een bevraging bij de vuilnisophalers zelf. “De meesten zien dat vroeger starten wel zitten”, zegt Peter Wieme (ACV).

Bij de hittegolf in augustus vorig jaar brak bij Ivago een spontane staking uit, die toch enkele dagen aansleepte. Niet aangenaam, als in het stadscentrum bij 30 graden de vuilnisbakken buiten blijven staan. De klachten gingen toen onder meer over te weinig gekoeld water, te lage factor zonnecrème, en een algemeen gebrek aan respect.

“Het idee om de vuilnisophaling vroeger te laten starten in de zomerperiode ligt al een tijd op tafel”, zegt Peter Wieme van het ACV. De openbare reiniging start nu om 6 uur, de afvalinzameling om 7 uur ’s morgens. De mensen zijn dan rond 16 uur klaar met hun ronde. Maar in een verzengde hitte zoals deze dagen wordt voorspeld, is het misschien aangenamer om iedereen om 6 uur te laten starten, en hen dan om 15 uur naar huis te laten gaan.”

“Voor we dat doorduwen, willen we wel eerst weten of de mensen dat zélf wel zien zitten. Dus hebben we vanmorgen een bevraging gedaan bij de mensen uit buiten reden, en ‘en passant’ flesjes water uitgeedeld. De overgrote meerderheid is wel te vinden voor zo’n zomerregeling. Al brengt die ook praktische problemen met zich mee. Sommige mensen komen met het openbaar vervoer, en dat lukt niet als ze er om 5.30 moeten zijn. Anderen hebben kinderen, en opvang vinden voor 6 uur is ook niet evident. Bovendien moeten we dan nog kijken of we de hitte-regeling willen voor de hele zomerperiode – van juni tot eind september – of enkel op hitte-dagen.”