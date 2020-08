Frontman Douglas Firs mist enige zomeroptreden door geboorte zoontje: “De organisator zei: blijf maar thuis, dit is een uniek moment” Wietske Vos Erik De Troyer

30 augustus 2020

16u32 3 Gent Gertjan Van Hellemont (32) van de Gentse indie band Douglas Firs had zich zijn enige zomeroptreden van 2020 enigszins anders voorgesteld. Hij moest de organisatoren van Kortenberg Folk op het laatste moment teleurstellen: zijn zoontje besliste ietsje vroeger dan gepland op de wereld te komen.

“Aan iedereen die gisteren van plan was om naar de show in Kortenberg te komen: het spijt me echt dat ik het niet kon halen. Je kunt niet geloven hoeveel ik ernaar uitkeek om deze zomer mijn enige show te spelen, maar de dag is een beetje anders geworden... Hier is mijn zoon.” Met deze woorden en een foto van zichzelf met de pasgeboren Georges Van Hellemont in zijn armen excuseerde Gertjan Van Hellemont zich op Facebook voor zijn gemiste optreden in Kortenberg.

Opnames net niet klaar

“We hadden inderdaad maar één boeking deze zomer”, zo begint Van Hellemont zijn verhaal. “In Kortenberg wachtte op vrijdagavond een uitverkochte zaal op mij voor een solo-optreden. Ook zangeres Renée stond er op de affiche.”

Zonder corona had de agenda van Van Hellemont er wel gevulder uitgezien, al was het rustiger dan anders: “We zijn sowieso heel druk aan de nieuwe plaat aan het werken, sinds de lockdown eigenlijk al. Een geluk bij een ongeluk: andere artiesten hadden in maart net een plaat uit, voor mij viel de start van de lockdown net samen met aan nieuw werk beginnen. Ik heb dus maandenlang non-stop op mijn zolderkamer geschreven aan nieuwe nummers. Ik wilde eigenlijk de opnames, die gewoon bij mij thuis in Heusden op zolder plaatsvonden, achter de rug hebben vóór de baby kwam, maar dat is dus net niet gelukt. (lacht) Maar dat geeft niet: tussendoor kan ik nog een en ander afwerken en al het materiaal doorsturen naar Kevin Ratterman, onze man in Louisville, Kentucky in de VS die het gaat mixen.” Oorspronkelijk was het plan om daar samen met broer en pianist Sem heen te reizen, maar ook daar stak corona een stokje voor.

‘Blijf toch thuis’

Na maandenlang creatief zijn keek Van Hellemont dan ook enorm uit naar het optreden in Kortenberg op vrijdag 28 augustus. “De organisator in Kortenberg wist dat er kleine kans bestond dat ik moest afzeggen door de geboorte van Georges, die uitgerekend was voor 2 september. Maar ik dacht dat het wel zou lukken. Op donderdagavond rond 22u kondigde Georges zich echter al aan, en hij is geboren op vrijdag om 11u30. Jan, onze contactpersoon in Kortenberg, was de eerste die wist van de geboorte va onze zoon. (lacht) Normaal moest ik om 17 uur vrijdag daar soundchecken, en ik heb echt nog getwijfeld om te vertrekken. Maar het was Jan die zei: “Dit is een uniek moment in je leven, je maakt dat maar één keer mee. Blijf toch thuis.” Ik vond dat wel superfijn van hem. Ik heb nog een foto gekregen van het publiek dat mij feliciteerde, en ik heb een foto van Georges teruggestuurd.”

Het is niet de eerste keer dat Douglas Firs ‘getroffen’ wordt door een geboorte: bij de vorige plaat was het de drummer van de band die vader werd vlak vóór een optreden. “Hij heeft dat concert toen wel gespeeld”, vertelt Van Hellemont. “Ik word nu al geplaagd dat hij ‘de nieuwe leider van de band’ is, omdat hij de gedrevenheid had om toch op te treden en ik niet. (lacht) Maar ter mijner verdediging: bij hem was het toen niet zijn eerste kindje, bij mij wel.” (grinnikt)

Nieuwe leider

Ondertussen heeft Douglas Firs binnenkort dus nog iets te vieren: de nieuwe plaat is bijna klaar. Van Hellemont: “Nog dit najaar komen we naar buiten met een of meerdere nieuwe nummers. Doordat het bij mij thuis is opgenomen, is het een eerlijke plaat geworden, misschien wel de plaat die het dichtst bij mij staat. De titel? Die wil ik nog even geheimhouden.”

2020 is voor Van Hellemont een jaar van zeer uiteenlopende emoties. De blijdschap om de geboorte van zijn zoon staat in scherp contract met het dubbele verdriet dat hem eerder dit jaar trof. In februari verloor hij zijn moeder aan kanker, in april zijn grootmoeder aan COVID 19. Aan hen postte hij eerder op Facebook een mooie ode.

