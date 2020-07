Frituur Lily bestaat 40 jaar: “Nog elke dag maak ik vers gesneden frieten” Jill Dhondt

07u00 0 Gent Amper 16 was Liliane ‘Lily’ Meersschout toen ze in de frituur op de Vlaamsekaai begon te werken. Veertig jaar later doet ze haar job liever dan ooit. Ze geniet ervan om de klanten te zien smullen van haar handgesneden frieten, en om te helpen de afvalberg naar beneden te helpen. “Dat ik de mensen iets kan bijbrengen, stimuleert me meer dan ooit om hier te staan.”

“Wat er in de frituur ligt, is veel veranderd over de jaren”, zegt Lily. “Veertig jaar geleden lagen er half zoveel vleeswaren in de koeltoog. Een frikandel kon je toen al krijgen, maar nuggets zijn pas veel later gekomen. Bovendien was frietjes eten veel meer voor in het weekend, waardoor de meeste frituren enkel dan open waren.” Vroeger hield Lily haar moeder Elize de frituur open in het weekend, terwijl zijzelf de weekdagen deed. Toen ze de zaak overnam, bleef Lily gesloten in het weekend. De verse, handgesneden frieten zijn een constante gebleven, net zoals de zelfgemaakte stoofvleessaus van varkenswangen.

Komen en gaan

De helft van de klanten van frituur Lily zijn vast. “Van hen weet ik vaak op voorhand wat ze zullen bestellen”, grinnikt Lily. “Sommigen komen al veertig jaar, maar dat is zeker niet de meerderheid. Vaak verhuizen ze na een tijd naar ergens anders, maar er komen ook telkens nieuwe mensen hier wonen.” Ze geraken snel gehecht aan de frieten van Lily. Aan het begin van de coronacrisis moest ze zes weken sluiten, omdat ze een zware verkoudheid had. Toen ze weer openging, stonden de klanten er snel weer. “Er mogen maximum twee personen tegelijk binnen en er staat plexiglas tussen ons in, maar de sfeer is daarom niet anders. Ze hadden me gemist, zeiden ze, en dat deed deugd. Als ik zoiets hoor, weet ik daarvoor ik het doe.”

Geen ballonnen

Hoewel Lily heel trots is dat ze veertig kaarsjes mag uitblazen voor haar frituur, zal ze geen grootse festiviteiten organiseren. “Door de coronacrisis is dat sowieso lastig, en we hebben al uitgebreid feest gevierd voor het dertigjarig bestaan.” Er zullen zelf geen ballonnen worden opgehangen, aangezien Lily een groot voorstander is van minder afval en plastic. “Ik probeer de klanten te stimuleren om het gebruik van aparte potjes te minderen. Daarom vraag ik hen om zelf potjes, doosjes, kommen en boodschappentassen mee te brengen. Het zorgt ervoor dat ik mijn job liever en liever doe. Moest het kunnen, ga ik zo graag verder tot de 50e verjaardag van frituur Lily.”