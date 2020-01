Frituur De Frietketel verkozen tot beste vegan fast food Jill Dhondt

07 januari 2020

17u34 0 Gent De populaire frituur De Frietketel aan de Rozemarijnbrug werd verkozen tot beste vegan fastfoodplek van 2019. “Onze klanten schrikken altijd als ze zien hoeveel vegan opties we hebben”, klinkt het.

Sinds vijf jaar reikt de veganismevereniging BE Vegan de Belgian Vegan Awards uit aan ondernemers die er het afgelopen jaar bovenuit sprongen. Telkens worden er prijzen uitgereikt voor meerdere categorieën, waaronder beste product, beste campagne, beste brunchplek en beste lunchplek. Wie de overwinning behaalt, bepalen de mensen thuis, zij konden hun favoriet aanklikken op de website van BE Vegan. Bijna 5.000 personen brachten dit jaar hun stem uit, een recordaantal.

De Frietketel in Gent ging lopen met de titel van beste vegan fastfood. “We hadden gehoopt maar niet verwacht dat we zouden winnen”, zegt zaakvoerder Isolde Van Nieuwenhuyze. “We zijn dan ook heel blij dat we gewonnen hebben, dat is een mooie erkenning voor ons werk. We proberen zoveel mogelijk huisgemaakte vegan snacks, sausjes en burgers aan te bieden. Daar kruipt veel tijd in, maar de klanten waarderen dat.” De benoeming is een stimulans voor Isolde om het vegan aanbod van De Frietketel nog verder uit te breiden.