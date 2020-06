Frietkot aan Baarle-kerk gaat weg, want was toch al jaren gesloten. “Uitbater nergens meer te vinden” Sabine Van Damme

15 juni 2020

11u29 1 Gent Binnenkort telt Gent opnieuw een echt ‘frietkot’ minder. De frituur aan Baarle-kerk verdwijnt. Sinds 2018 – en volgens buurtbewoners zelfs al sinds juli 2017 – is het frietkot in kwestie nooit open geweest, en intussen kwam er vlakbij een frituur in een gebouw.

In het voorjaar van 2016 werd in Gent een heuse frietkotoorlog uitgevochten. De frietkoten – die echte, die zomaar ergens langs de baan staan – werden opnieuw toegewezen via een online bieding. De voorrangsregel waar zittende frituristen tot dan op konden rekenen, viel weg. Resultaat: er werden soms belachelijk hoge prijzen geboden voor een standplaats van een frituur.

Ook op de frituur aan de kerk van Baarle werd toen geboden. Ze werd toegewezen aan een nieuwe uitbater vanaf 1 juli 2017, maar is sindsdien nooit meer open geweest. Sven Taeldeman (sp.a) wilde weten hoe het zit met dat frietkot, dat staat te vervallen. Blijkt dat het zal verdwijnen. “In april 2019 werd een aangetekend schrijven verstuurd naar degene aan wie de standplaats werd toegewezen”, zegt schepen Sofie Bracke (Open Vld). “Begin mei is 2019 is het aangetekend schrijven teruggekomen omdat betrokkene het niet afhaalde. Hij bleek niet bereikbaar te zijn en kon ook telefonisch niet gecontacteerd worden. Op 27 februari van dit jaar heeft de dienst Evenementen en Feesten, markten en foren advies gevraagd aan de juridische dienst met betrekking tot het feit dat tot op heden de situatie ongewijzigd was en de infrastructuur zich in een bouwvallige toestand bevond, en of het verwijderd mag worden. De vraag is vooral of we de standplaats daarna terug moeten aanbieden. Ondertussen is er vlakbij een frituur in een pand gevestigd. Misschien kunnen we een betere invulling geven aan deze ruimte bij de kerk. We kunnen er een plaats voor ambulante handel van maken, zodat er een divers aanbod komt voor de inwoners van Baarle. De kosten voor het verwijderen van het frietkot zullen we trouwens proberen verhalen op de eigenaar.”

Taeldeman reageert tevreden, al vraagt hij zich af waarom de frituur nooit werd uitgebaat. “Indien het geen frituur meer kan zijn, is het zeker een goed idee om in die buurt iets van ambulante handel te voorzien, wat een aanvulling kan zijn op het huidige aanbod in Baarle. En waarom geen ‘lokale’ producten aanbieden? Goed voor de inwoners van Baarle en omgeving, goed voor de lokale producenten, goed voor het klimaat.”