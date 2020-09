Frieda (83) bedankt helden persoonlijk nadat ze haar arm brak Dylan Vermeulen

22 september 2020

16u19 2 Gent Begin juli kwam Frieda (83) lelijk ten val op het kruispunt aan De Sterre. Hoewel het aanvankelijk leek mee te vallen, bleek ze haar arm toch op verschillende plaatsen gebroken te hebben. Dankzij de hulp van 2 agenten die zich over haar ontfermden, kwam Frieda de zware blessure te boven.

Politieagente Katrien en inspecteur Laurens waren op patrouille en zagen hoe Frieda op zaterdag 11 juli zwaar ten val kwam op het kruispunt aan De Sterre. Ze snelden meteen naar haar toe om haar naar haar woning te begeleiden, enkele honderden meter verderop. Daar vertelde Frieda dat het allemaal wel meeviel en ze enkel geholpen wou worden door haar huisdokter. De agenten merkten op dat de arm van Frieda blauw zag en stevig begon op te zwellen.

Verschillende breuken

Na aandringen stemde Frieda in om mee te gaan naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat ze haar arm op twee plaatsen had gebroken. Daarnaast had ze bij het vallen ook een elleboog gebroken. Het was duidelijk dat een operatie noodzakelijk was. Na de lastige ingreep moest Frieda maar liefst 5 weken in het ziekenhuis blijven.

Helden bedanken

Hoewel ze nog steeds veel pijn heeft in haar armen, wou Frieda haar helden toch persoonlijk bedanken voor de goede zorgen, uiteraard volgens de veiligheidsregels.