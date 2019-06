Freek Neirynck kondigt afscheid aan van Theaterschool Stijn Brouns op uitreiking diploma’s Didier Verbaere

08 juni 2019

15u14 2 Gent Freek Neirynck (69) stopt met les geven aan het Theater- en Filminstituut van Stijn Brouns in Gent. Dat kondigde de acteur en regisseur aan op de diploma uitreiking in het Gentse stadhuis zaterdagochtend.

De proclamatie van de laatstejaarsstudenten gebeurde voor het eerst op het Gentse stadhuis in aanwezigheid van burgemeester Mathias De Clercq en schepen van cultuur Sami Souguir. “In het stadstheater en eindelijk, na zes jaar wanbeleid op cultuur, met een echte schepen”, lachte Stijn Brouns bij de uitreiking van de diploma’s. Vijf studenten studeren dit jaar af, tien kregen hun getuigschrift van het tweede jaar en een twintigtal nieuwkomers vervolmaakten het eerste jaar aan de school. Anton Cogen loofde de lichting om hun harde werk. “Het niveau lag enorm hoog en we zien elkaar zeker terug”, bedankte hij zijn studenten.

Afscheid Freek Neirynck

Freek Neirynck (69) neemt afscheid van de school. “Met weemoed en omwille van mijn leeftijd verlaat ik deze artistieke cocon waaruit zoveel talent komt gevlogen. Ik zal jullie missen omdat jullie jong en fris talent me steeds weer kon verrassen”, aldus de acteur. Freek Neirynck was vijf jaar verbonden aan de Theaterschool en is samen met acteur Anton Cogen (73) één van de iconen van het instituut. Cogen, in november nog getroffen door een hersenbloeding maar ondertussen weer op de planken, blijft wel aan boord. Regisseur Lieven De Brauwer zal het team van Brouns versterken.