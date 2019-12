Freek Neirynck, jarenlang schrijver van Pierke Pierlala, eindigt carrière in schoonheid met ‘Loatste Koenferaansee’ Jill Dhondt

04 december 2019

12u54 1 Gent De journalist, auteur en regisseur Freek Neirynck zet een punt achter zijn carrière. De man is zeventig geworden, schreef meer dan tachtig toneelstukken, tien boeken, zeventig liedjes, talloze cursiefjes en politieke satires.

Neiynck neemt afscheid van zijn publiek aan de hand van een ‘Loatste Koenferaansee’. Luk De Bruyker zal de avond aan elkaar praten. ‘t Spelleke van drei kluite, Alain Verhelst en Astrid Callens zorgen voor animatie. Schepen van Cultuur Sami Sougir zal een lofrede uitspreken. Tot slot stelt Eric Bauwens zijn biografie over Neirynck voor. “Het oeuvre van Freek is enorm veelzijdig”, vertelt Bauwens. “Zo heeft hij een enorme impact gehad op het Gentse cultuurleven als schrijver en regisseur van Theater Taptoe. Daarnaast heeft hij het Gentse woordenboeken gemaakt, vooruitstrevende poppenspelen gemaakt en een reputatie opgebouwd als Professor Gent en als animator op de Gentse Feesten. Maar dat is maar het puntje van de ijsberg, hij heeft zoveel meer gedaan.”

Info

De Loatste Koenferaansee van Freek Neirynck vindt plaats op donderdag 5 december om 19.30 uur in de Pacificatiezaal van het Gentse stadhuis. Zijn biografie is vanaf 6 december te koop in de boekhandel voor 25 euro.