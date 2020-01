Free Time wil ouders geruststellen: “Wij hebben altijd plaats, ook kort voor de vakantieperiodes” Jill Dhondt

17u12 13 Gent De Gentse groep Free Time wil het gangbare beeld tegengaan dat jeugdkampen iedere keer meteen uitverkocht zijn. “Elk jaar rond deze periode circuleren er berichten over jeugdkampen die binnen enkele uren vol zitten”, zegt Stijn Verbeure, algemeen coördinator van de organisatie. “Wij willen een positieve boodschap brengen naar ouders toe: maak je geen zorgen, er is meer dan genoeg plaats.”

Free time organiseert elk jaar meer dan zeshonderd kampen waarvan meer dan de helft in Gent zelf. Dat zorgt voor een samenkomst van meer dan 5.000 kinderen voor Gent alleen. Het aanbod voor de zomervakantie zetten ze deze maand reeds online. “Steeds opnieuw krijgen we dan te horen dat jeugdkampen, slechts een paar uur nadat ze online werden geplaatst, volzet zijn. Ouders maken zich dan zorgen dat er geen opvang meer zal zijn voor hun kinderen deze zomer. Het is waar dat een deel van de kampen snel vol zit, maar zeker niet allemaal. Net zoals de andere organisaties van Kampennet hebben wij elk jaar nog plaatsen over, zelfs kort voor de vakantieperiode.”

Vroege vogels

“Het gangbare idee dat ouders er snel bij moeten zijn zorgt voor heel wat stress”, vertelt Stijn. “Ze worden onder druk gezet om snel knopen door te hakken. Maar welke jongere is bereid om nu al na te denken over wat ze deze zomer zullen doen? Ouders zouden op hun gemak hun eigen verlof moeten kunnen regelen vooraleer ze aan de planning voor hun kinderen beginnen.”

Free Time is voorstander om regionale afspraken te maken over het online plaatsen van het kampen. “Wij worden gepusht om ons aanbod vroeger en vroeger online te zetten. Doen we dat niet, dan missen we de boot. Door omstandigheden stond ons aanbod vorig jaar pas eind februari online. Hierdoor hebben we een terugval gehad van het aantal deelnemers. Maar door ons aanbod zo vroeg online te zetten voeden we het idee dat ouders er snel bij moeten zijn. Moest de stad enkele regels opleggen over wanneer het aanbod online komt, kan onnodige paniekzaaierij vermeden worden. Dan kunnen ouders rustig op zoek gaan naar een kamp voor hun kinderen.”