Frederik Van Ruymbeke (Mariakerke): “Hopen Elene pijn te kunnen doen” Xavier De Naeyer

23 september 2020

20u53 0 Gent Exc. Mariakerke is niet onaardig aan het nieuwe seizoen begonnen. Het nestelde zich met vier op zes in de subtop van het klassement en hoopt die ongeslagen status nog even te behouden. Geen eenvoudige klus, want de ploeg van Frederik Van Ruymbeke trekt zondag naar titelfavoriet Elene-Grotenberge.

Mariakerke startte de competitie met een puntendeling bij Dendermonde en won afgelopen weekend dankzij een fraaie lob van Jelle Cherlet met 1-0 van Drongen, goed voor een degelijke vier op zes. Daarmee doet het al beduidend beter dan de nul op zes van vorig seizoen. “Door die slechte start bleven we heel lang onderin”, herinnert coach Frederik Van Ruymbeke zich. “Nu zijn we behoorlijk goed begonnen. Tegen Dendermonde hadden we echter altijd moeten winnen. Het is ongelofelijk dat zij met elf eindigden, want ze maakten er een schoppartij van, waardoor wij met met heel wat blessures van het terrein stapten. Anderzijds moeten we kunnen toegeven dat we zelf ook niet op niveau waren en moeilijk tot scoren komen. Daar zouden we dit seizoen wat moeilijkheden kunnen ondervinden. Tegen Drongen hadden we ook meer doelpunten mogen maken, maar speelden we alleszins al beter. De motor sloeg aan en het is belangrijk om die nog een tijdje te laten draaien. We willen snel vrij van zorgen zijn en ons vervolgens in de linkerkolom proberen nestelen.”

Titelkandidaat bij uitstek

De positieve lijn doortrekken betekent zondag een goed resultaat halen, al lijkt dat eenvoudiger gezegd dan gedaan. Vorig seizoen eindigde dezelfde affiche op een 6-1-zege voor Elene-Grotenberge, dat nu perfect startte met zes op zes. “Elene heeft echt een stevig geheel en is dit seizoen voor mij buiten categorie. Het is dé titelkandidaat bij uitstek met HO Kalken als belangrijkste uitdager. Ik ben er zeker van dat die twee ploegen in de loop van het seizoen alleen maar beter zullen worden. We blijven realistisch, maar gaan toch voor de overwinning. Ik hoop dat we er iets tegenover zetten en hen af en toe pijn kunnen doen. Gelukkig pakten we al vier punten en is het niet van moeten. Het wordt een goede waardemeter voor ons.”