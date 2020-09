Frederik De Veylder ambitieus met VDK Gent B: “Mikken naar de top drie” Walter Vereeck

21 september 2020

14u40 0 Gent Frederik De Veylder stapte over van Hermes Rekkenshop Oostende naar de B-ploeg van VDK Gent. De Aalstenaar vindt in de Edugo Arena een uitstekend alternatief om zijn volleybalpassie door te geven. De reeks van eerste nationale bij de vrouwen is hem vrij onbekend, maar toch durft De Veylder naar een topdrieplaats in de eindrangschikking mikken.

“Ik ken de reeks inderdaad te weinig”, weet De Veylder. “Maar ik durf toch mijn ambities uitspreken. Vorig jaar eindigde de Gentse B-ploeg op een mooie vijfde plaats. Met de komst van Liza Vandewiele (Lendelede) en Delphine De Winne (Oostende) denk ik dat we gewapend zijn om naar de top drie te mikken. Anke Allemeersch gaat weer bij het A-team aan de slag, maar zij was niet meer onze spelverdeelster. Met de komst van Delphine De Winne hebben we er een setter bij, dus hebben we op elke positie voldoende mogelijkheden om zo hoog mogelijk te eindigen. De oefenwedstrijden tonen geen correct beeld van de waardeverhoudingen tussen de verschillende ploegen. Ik heb er alvast een goed oog in.”

Project

Stijn Morand lanceerde een project binnen de club van VDK Gent om met zoveel mogelijk speelsters van de A- en van de B-ploeg twintig uur per week te trainen. “Ik vind dat een heel fijn initiatief”, bevestigt De Veylder. “De vraag is echter groter dan het aanbod. Niet iedereen kan mee instappen in dat lovenswaardige project. De speelsters van mijn team kozen er bewust voor om in eerste nationale te volleyballen. Dat heeft te maken met hun studies of hun werkuren. De combinatie met de verschillende trainingen, van 16 tot 20 uur, is niet realiseerbaar voor onze volleybalsters. Het project zit volop in een zoektocht. Het moet nog geconcretiseerd worden.”

Competitieverloop

“We kunnen niet vooruitkijken zonder het item van het coronavirus te bespreken”, tracht de Gentse trainer zijn woorden te wikken. “Ik geloof niet in een normaal verloop van de competitie. COVID-19 zal ongetwijfeld een zware impact hebben de volgende maanden. Ik houd mijn hart vast. Ik hoop dat men een goed alternatief vindt om een eerlijke competitieplanning te garanderen.”