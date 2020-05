Frédéric runt webshop voor elektrische skateboards: “Het zijn unieke stukken, ik ontvang aanvragen van over de hele wereld” Jill Dhondt

06 mei 2020

17u11 1 Gent Frédéric Adriaens (24) riep twee jaar geleden, tijdens zijn studies, Electric Board Solutions in het leven. Daarmee verkoopt hij onderdelen waarmee je zelf een elektrische skateboard kan bouwen. Met succes, en hij wordt nu zelfs voor de tweede keer genomineerd voor de Gentrepeneur Awards. Binnenkort wil de student-ondernemer ook kant-en-klare boards aanbieden, boven op zijn bestaande producten. “Sommige mensen stellen graag hun eigen skateboards samen, andere verkiezen een afgewerkt exemplaar.”

Elektrische voertuigen zitten in de lift. Op straat zie je alsmaar meer elektrische fietsen, steps en zelfs skateboards. Dat bracht Frédéric op het idee om hier onderdelen voor te verkopen, zodat mensen hun eigen e-skate konden maken. “Het begon toen ik alsmaar meer filmpjes zag van vloggers die door de straten bolden met elektrische skateboards. Daarmee kan je op je plank blijven staan, je hoeft niet af te duwen met je voet. Met een afstandsbediening kan je versnellen of vertragen. Ik wou er graag één kopen, maar dat bleek te duur, dus heb ik zelf een model gebouwd. Door de vele reacties, besloot ik om zelf onderdelen te beginnen verkopen.”

Twee jaar later hebben tandwielen, motoren en batterijen geen geheimen meer voor Frédéric. Vandaag verkoopt hij standaardonderdelen en zelf ontworpen componenten, voornamelijk tandwielen en motorhouders. “Het zijn unieke stukken die je nergens anders kan krijgen. Hierdoor krijg ik aanvragen van over de hele wereld, vooral uit Europa maar ook de Verenigde Staten is een goeie markt.”

De eerste keer kwam ik in aanmerking voor de categorie ‘machtige maker’ van de Gentrepeneur Awards, nu ding ik mee voor de hoofdprijs Frédéric Adriaens, student-ondernemer

De student-ondernemer weet intussen wat klanten willen, en besloot een volgende stap te zetten: een compleet toestel verkopen. “Je hebt twee verschillende doelgroepen. De ene groep geniet ervan om zelf een e-skate in elkaar te knutselen, terwijl de andere groep een kant-en-klaar model verkiest.”

Student-ondernemer

De grootse plannen van de Hammenaar bleven niet onopgemerkt. Onlangs werd Frederic voor de tweede keer genomineerd voor de Gentrepreneur Awards, een wedstrijd voor student-ondernemers. “De eerste keer kwam ik in aanmerking voor de categorie ‘machtige maker’, nu ding ik mee voor de hoofdprijs. Winnen zou een mooie bekroning zijn voor mijn werk als student-ondernemer dat dit jaar afloopt. Het zou ook plezant zijn om meer studenten te overtuigen om te ondernemen. Door te proberen, bij te sturen, en op te bouwen tijdens mijn studies, heb ik een voorsprong om erna voltijds aan de slag te gaan.”