Fraudeur besteelt tientallen Gentenaars en gebruikt daarbij naam van lokale brillenwinkel Jill Dhondt

25 juni 2020

16u52 0 Gent Een brillenverkoper in het centrum van Gent is al twee jaar lang het slachtoffer van misbruik. Een dief maakt gebruik van de naam van zijn vennootschap om tientallen Gentenaars te beroven. De laatste week kreeg de verkoper opnieuw vier telefoontjes over een verdachte transactie, waar hij zelf geen verklaring voor heeft. De politie is op de hoogte van het dossier.

De voorbije twee jaar zijn meer dan twintig Gentenaren slachtoffer geworden van informatiefraude. Ze merkten dat een bedrag van tussen de 100 en de 200 euro van hun rekening werd gehaald en overgeschreven is naar een instelling met de naam ‘Obi Gent’. Obi is de naam van de vennootschap waaronder een brillenwinkel valt, die al meer dan twintig jaar in hartje Gent gevestigd is.

Stroomversnelling

“De laatste twee jaar krijg ik om de zoveel maanden een telefoontje”, zegt de zaakvoerder. “De laatste week is het weer opgeflakkerd, en heb ik zelfs drie of vier telefoons gekregen over dat probleem. Het zijn altijd Gentenaren die bellen dat ze een verdachte transactie hebben opgemerkt naar ‘Obi Gent’. De politie weet van het probleem, ze heeft mijn verklaring al afgenomen. Ze hebben de transacties gecontroleerd en gezien dat het geld niet bij mij terecht is gekomen.”

Omdat het onderzoek nog loopt, kan de politie voorlopig geen verdere informatie vrijgeven. De brillenverkoper is radeloos, en hoopt dat het misbruik snel stopt. De boodschap is dus: wees waakzaam bij het ingeven van gegevens online of bij een betaling via bancontact.