Franse Vaart schreeuwt om gelijkheid Sabine Van Damme

11 juni 2020

10u02 0 Gent Aan de Franse Vaart prijkt een wel heel opvallende graffiti. Op een blauwe muur werd met grote gele letters ‘equality’ gezet. De kleurencombinatie doet denken aan Ikea, maar met Zweden heeft deze tag niks te maken.

De muurschildering werd geplaatst door Wallin’ vzw. Die werd opgericht in 2015 en geeft jong talent de kans om hun werk in de spotlights te plaatsen. Ze bieden een legaal alternatief voor beginnende graffiti artiesten, door legale zones open te stellen waar graffiti spuiten wel mag. Wallin’ organiseert ook nationale en zelfs internationale street art projecten, maar de thuisbasis is en blijft Gent. Door ook ervaren artiesten een platform te schenken willen ze het straatbeeld opfleuren en grijzen en vervallen muren opwaarderen. De opvallende ‘equality’ boodschap komt er uiteraard niet toevallig, en haakt in op de actualiteit. Momenteel wordt overal ter wereld betoogd tegen racisme, na de dood van George Floyd in Amerika.