Exclusief voor abonnees Franse hooligans bekogelen AA Gent-bussen Redactie

29 november 2019

00u00 0

Aanhangers van de Franse club Saint-Étienne hebben gisteren drie bussen met AA Gent-supporters bekogeld. Eén ruit werd ingegooid. In totaal reisden zo'n 1.200 AA Gent-fans af naar Saint-Étienne, op zo'n 45 km van Lyon, voor het Europa League-duel. Het clubbestuur van de Oost-Vlamingen had gewaarschuwd voor mogelijke Franse heethoofden, en die vrees bleek terecht. De AA Gent-supporters werden meteen lastiggevallen en één fan moest een winkel binnenvluchten voor een groepje Fransen dat op vechten uit was. Ook na de match - die op 0-0 eindigde, waardoor Gent doorgaat en de Fransen uitgeschakeld zijn - moesten de Gent-supporters drie kwartier in het stadion blijven om veiligheidsredenen.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 17 uren 29 minuten 08 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode