Franco Belge, dé huishoudwinkel van Gent en omstreken, verdwijnt Sabine Van Damme

07 oktober 2019

16u05 10 Gent Franco Belge sluit eind dit jaar de deuren, definitief. Daarmee verdwijnt een icoon uit de Gentse binnenstad. Van ver weg kwamen mensen naar deze zaak om alle huishoudelijke problemen opgelost te krijgen, met advies en middeltjes van Marc Ogier. Maar dat verdwijnt dus.

Marc Ogier heeft al 25 jaar de Franco Belge in Gent. Het was lange tijd een grote zaak op de Vrijdagmarkt. Iedereen wist ze zijn. Maar het pand werd onteigend voor het grote bouwproject waar nu onder meer de Primark in huist. Ogier verkaste naar de hoek van de Belfortstraat en de Kammerstraat. Het werd een kleinere zaak, die ook minder zichtbaar was. Maar de kennis van de uitbater bleef volk trekken. Vlekken op een strijkijzer? Stank uit een afvoer? Colavlek op een tapijt? Marc Ogier wist altijd raad én had het juiste middel in huis om het probleem op te lossen. Dikwijls waren dat middeltjes die je nergens anders vond.

Dat is vandaag wel even anders, de concurrentie van het internet werkte moordend voor de Franco Belge. “Klanten komen hier om info en kopen dan het nodig op internet”, zegt Marc Ogier in Het Nieuwsblad. “Andere klanten zeggen dat ze hier te moeilijk geraken met de auto.” Nochtans ligt de Parking Vrijdagmarkt vlakbij. Maar wat ook de reden is, de verkoopcijfers zijn gekelderd en Ogier ziet zich genoodzaakt de zaak te sluiten. Het pand heeft hij verkocht, woensdag start een grote uitverkoop.