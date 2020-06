Fotograaf Zeger Garré vol plannen na corona: “Nog overtuigder van professionele keuzes” Wietske Vos

29 juni 2020

13u13 0 Gent Ruim drie maanden geleden ging Ruim drie maanden geleden ging het filmpje waarin de zieke Gentse modefotograaf Zeger Garré (55) opriep corona toch alstublieft serieus te nemen, volop viraal. Nu is Garré energieker dan ooit, al heeft de ziekte er wel ingehakt, vooral mentaal. “Ik ben al lang blij dat ik er geen fysieke letsels aan overhoud. En ik merk dat mijn boodschap nu nog meer binnenkomt bij mensen, dat ik overtuigender ben door wat ik heb meegemaakt.”

De beelden van een doodzieke Zeger Garré die vanuit zijn ziekenhuisbed oproept om toch alstublieft in ons kot te blijven, staan op ons netvlies gebrand. Na een week ziekenhuis mocht hij weer naar huis, maar was het virus nog niet uit zijn lijf. Nu, ruim drie maanden later, is het een heel andere Zeger Garré die ons te woord staat. Nog steeds scherp qua gewicht maar nog scherper qua geest: de fotograaf zit boordevol plannen en werkt aan nieuwe projecten.

Nieuwe motivatie

“Vorige week ben ik helemaal doorgelicht en getest”, steekt Garré van wal. “Alles is tip top in orde: voor mijn leeftijd is mijn lichaam in zeer goede staat, en dat na corona. (lacht). Ik was in totaal 8 kilogram kwijt en ik ben er intussen alweer 7 bij. Het enige waar ik nog werk aan heb, is de heropbouw van mijn conditie, mijn uithoudingsvermogen en spierkracht. Ongelooflijk zoals je spieren wegsmelten als je een aantal weken ziek in bed ligt.”

Mentaal is Garré in ieder geval weer volledig de oude, of liever gezegd: de oude gedrevenheid is terug, met daar bovenop een pak nieuwe motivatie wat betreft zijn eigen projecten. Modefotograaf Garré was al vóór zijn ziekte bezig met een paar eigenzinnige fotoreeksen. “In 2004, toen ik de beelden van de tsunami zag, besefte ik voor het eerst dat ik in mijn leven ook dingen wil doen die echt betekenis hebben. Ik wil in de spiegel durven blijven kijken.” Garré reisde naar Aceh in Indonesië en maakte er een beklijvende fotoreportage, die als basis diende voor het boek ‘Hello Mister’, met de opbrengst waarvan hij 7 scholen in het rampgebied kon ondersteunen. Veel later, in 2017, maakte hij een portretreeks van de bewoners van een sloppenwijk op de Filippijnen. De expo over dit project financierde een jaar lang boeken, boektentassen en uniformen voor de kinderen van 2 scholen daar.

Eigen goesting

Nu, na corona overleefd te hebben, is Garré er nog meer van overtuigd dat hij professioneel die richting uit wil. “Mijn drie kinderen zijn bijna het huis uit: ik kan in feite herbeginnen en professioneel mijn eigen ‘goesting’ doen. Vóór mijn ziekte werkte ik aan een fotoboek met mijn eigen modefoto’s, ‘Emotions’. Daarin heb ik emoties vastgelegd die me dierbaar zijn, momenten van kwetsbaarheid en vertrouwen tussen mij en het model. Het zijn niet zomaar mooie plaatjes, maar intense gevoelens die we deelden met elkaar. Soms gebeurde dat met woorden, soms met lichaamstaal, soms gewoon een sterke blik in elkaars ogen, maar telkens met liefde en respect. Nu is het boek klaar en ben ik bezig de promotie te plannen.”

Ook zitten nieuwe projecten in de pijplijn. “Ik ben een avonturier, gepassioneerd door fotografie, mensen, natuur en jeeps, en daar draait een van mijn nieuwe mijn projecten nu om. Samen met ondernemer Peter Paelinck (CEO van Publisign, bedrijf voor staalconstructies en signalisatie, red), die een echte professionele soulmate geworden is, heb ik vorig jaar door Schotland gereisd en een fotoreeks van modeportretten en landschappen gemaakt. Het boek daarover is in de maak.”

Uit comfortzone

Uit die reis groeide bovendien nog een ander plan: Garré en Paelinck zetten het project ‘Cambussa – Lift Your Life’ op, voor een back-to-basics avontuur dat je blik op de wereld ‘reset’. “We trekken op expeditie met een groep van 10 personen, per twee in een jeep, gedeconnecteerd en zonder luxe. We halen hen uit hun comfortzone en inspireren hen zo om anders te ondernemen of bewuster in het (zaken)leven te staan. Net zoals Peter en ik voor elkaar hebben gedaan in Schotland. Ik merk dat mijn boodschap nu nog meer binnenkomt bij mensen, dat ik overtuigender ben door wat ik heb meegemaakt.”De eerste Cambussa-expeditie staat gepland voor mei 2021.

Het boek ‘Emotions’ kost 59 euro en is via mail te bestellen: zeger@zegergarre.be

