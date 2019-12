Fotograaf Bert Potvliege stelt dementerende bejaarden tentoon Yannick De Spiegeleir

08 december 2019

11u39 0 Gent In het Geuzenhuis aan de Kantienberg loopt nog tot zondag 15 december de expo ‘Beleven’ van de Gentse fotograaf Bert Potvliege met beelden van dementerende bejaarden gefotografeerd in rusthuis Veilige Have in Aalter.

“Wie het voorrecht heeft om oud te mogen worden, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met zijn eigen aftakeling. Op zich een lelijk woord dat er voor zorgt dat we veroudering negatief benaderen. Ouderdom krijgt een onvoldoende gezonde plaats in het leven”, vindt Potvliege. Hij kreeg toestemming om dementerende bejaarden in rusthuis Veilige Have in Aalter te fotograferen. “Confrontatie kan ons doen nadenken. De intentie van deze beelden is de kijker confronteren met het levenseinde, om deze te ondersteunen bij het geven van een gezonde plaats ervan in het leven”, legt de fotograaf uit.

Kunst in het Geuzenhuis presenteert met veel plezier het werk van fotograaf Bert Potvliege. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 15 december: op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur en elke weekdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur (16 uur op vrijdag). Als je een bezoek plant op een weekdag, gelieve het Geuzenhuis een seintje te geven op 09/220.80 20. Tijdens het weekend is Bert Potvliege aanwezig om rondleidingen te geven. De expo is gratis. Meer info op www.potvliegephotography.be